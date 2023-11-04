「逆風吟行」為人權歌唱 白恐受難者蔡焜霖前輩紀念會

白色恐怖政治受難者，也是台灣本土漫畫推行及人權教育者的蔡焜霖於9月3日辭世，享耆壽93歲。為紀念蔡焜霖前輩推動台灣人權發展及人權教育的精神，國家人權博物館今於白色恐怖景美紀念園區舉辦「逆風吟行—蔡焜霖先生紀念會」，邀請與蔡焜霖前輩有因緣的「大人思想研究社」、「夾腳拖劇團」、「艾文音樂工作室」等團體演出，並同步出版「逆風吟行—蔡焜霖紀念文集」。

文化部次長王時思憶及蔡焜霖前輩時，形容他是「一顆溫暖、動人的小太陽」，即使在最年輕精華的19歲時受難入獄，面對不義的壓迫依然沒有對生命失望、沮喪，而是以充滿熱情、風趣的態度回應世界對自身的不公平。其獄後資助紅葉少棒、成立「王子」雜誌，熱愛音樂、文學、漫畫、人權等文化事業，儘管晚年身體不復硬朗，仍積極地分享走出苦難的方法，深刻感動許多人。

王時思說，蔡前輩終其一生沒有放棄對自由的歌頌及對威權的反抗，紀念會以最溫暖的歌唱、對文化的禮讚，感念前輩多年來對臺灣人權及文化發展的傳承，「我們會在他留給台灣社會的勇氣中持續前行」。

蔡焜霖長子蔡炎龍今代表家屬感謝紀念會貴賓齊聚，一齊紀念其父親。蔡炎龍分享，父親生前最關心年輕世代，時常和民眾講述其經歷，期望台灣社會知曉過去白色恐怖歷史的真相，也期許年輕人儘管經歷不成熟與徬徨，仍應自由自在地對生命懷抱熱情與想像，免於生命消失的恐懼。

紀念會最後由同為政治受難者的陳欽生，及受難者家屬吳文慧領唱，一同合唱許多受難者為難友送行的歌曲「千風之歌」。國家人權博物館也同時出版「逆風吟行—蔡焜霖紀念文集」，回憶蔡焜霖生前致力於推動人權運動，謙和而堅毅身影。