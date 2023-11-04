逾萬名個案等待移植 器官捐贈數可望回升至疫情前

據統計，目前仍有逾萬名等待器官移植個案，每年器捐人數落在330到350人，COVID-19疫情爆發期間，連帶衝擊器捐數一度創新低，今年已有315名捐贈者，專家預估可望回升至疫情前水準。

根據財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，今年截至11月4日，仍有1萬1351名等待移植個案，其中又以腎臟最多；另外，捐贈者315人、受贈者888人。

感念器捐大愛讓生命延續，台北榮民總醫院今天舉辦「心傳真愛-112年器官捐贈感恩會」，由院長陳威明主持，移植外科主任林釀呈、醫護及社工共同參與，並邀請歷年器捐家屬與受贈者及家屬逾百人與會。

由於器官移植是需要慎重看待的嚴肅議題，為避免出現爭議，人體器官移植條例明訂，醫師自屍體摘取器官施行移植手術，必須在器官捐贈者經診治醫師判定病人死亡後進行，死亡須經腦死判定，有相當嚴謹的執行程序，許多病人撐不過腦死判定過程，無法器捐。

台灣2017年通過無心跳器捐，每年約增加10多例大愛器捐。林釀呈會中接受媒體聯訪指出，心臟死亡也是判定死亡的一種方式，如果末期病人有意願器捐，利用無心跳判定方式，增加許多潛在的捐贈者。

林釀呈說，器捐人數大致逐年成長，疫情前每年器捐人數約330到350人，但過去3年多受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響銳減，又以2021年最嚴峻僅294人，創近5年新低。

林釀呈說明，2021年本土疫情爆發時，規定禁止跨院器官捐贈予、摘取達1年，防疫三級警戒期間單月捐贈人數更只剩5到6人，和往年每月20到30人相比差距很大，如今隨疫情趨緩開始回升，且已證實就算是染疫的捐贈者，除肺臟外，肝臟、腎臟捐贈使用是沒有問題的。

依器捐病主中心統計，疫情前2019年器捐人數有375人，疫情第1年、即2020年寫下新高達402人，第2年本土疫情多點爆發，全台三級警戒重創器捐僅剩294人，2022年微幅增加至309人。

中華民國器官捐贈協會理事長江仰仁表示，今年下半年器捐數回穩，每月均有30人上下，可望回到疫情前，但他認為還有努力空間，西班牙和美國是器官捐贈大國，西班牙採預設默許制，而美國與台灣相仿實施選擇同意制，原本西班牙一直領先，但疫情之後美國追上西班牙，重點在於病人末期時，如何告知家屬器捐選項。

江仰仁指出，台灣現在將病人末期告知家屬器捐選項放在醫院評鑑項目，但衛福部沒有清楚訂定條文，未嚴格執行，既然安寧照護已經是醫院跟末期患者家屬會談時的例行項目，器捐也應比照，讓這個氛圍慢慢普及。