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重機爭國道路權、停車權益 交部：研議規劃重機停車格

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國內大型重機數量逐年攀升，中華民國大型重機經營同業全國促進會爭取開放重機行駛國道、開放重機停放機車格。本報資料照
國內大型重機數量逐年攀升，中華民國大型重機經營同業全國促進會爭取開放重機行駛國道、開放重機停放機車格。本報資料照

國內大型重機數量逐年攀升，中華民國大型重機經營同業全國促進會爭取開放重機行駛國道、開放重機停放機車格、廢除內側車道禁行機車及兩段式左轉規定，號召上千輛重機及一般機車，11月26日赴交通部陳抗。交通部表示，目前確實未有合適重機尺寸的車格，已研議規畫專屬重機尺寸車格，並由有意願的直轄市提計畫優先試辦。

中華民國大型重機經營同業全國促進會近日發起「國道安全，還我路權－我們要一條安全回家的路」集會活動，將於11月26日前往交通部陳抗，主要訴求包括開放重機行駛國道、開放重機停放機車格、廢除內側車道禁行機車及兩段式左轉規定，目標集結5千輛重機及一般機車包圍交通部。

交通部路政及道安司表示，目前確實未針對重機規劃合適尺寸的車格，一般機車格長度為2公尺，但大部分重機長度超過2公尺，突出部分恐影響道路安全。先前已發文到直轄市，有意願試辦重機停車格者可提出計畫，包括研擬適合尺寸及數量等，若試辦效果佳，未來交通部可考慮開放全國一致使用。

至於重機上國道問題，路政及道安司則說，先前徵詢過地方政府意見、做安全檢核及民意調查，結果還不是很理想，仍有6成民意反對，暫不考慮開放。

公共運輸及監理司長林福山表示，廢除內側車道禁行機車及兩段式左轉必須審慎考量，今年4月有請運輸研究所研擬準則，若外側車道大型車輛每小時達170輛以上，地方政府可適時開放機車行駛內側車道，這部分就提供地方政府因地制宜，並未強制規定。

重機 交通部 車道

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