疫後台中航線恢復4成 越竹航空台中峴港包機開航
台中國際機場越南越竹航空疫後首架「台中-峴港」包機3日開航，台中市觀旅局長陳美秀表示，目前航線較疫情前復航約4成，有韓國航空公司將規劃開航「台中-仁川」航線。
台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，台中國際機場繼日前東方航空開航「南京-台中」定期航線後，3日越南「越竹航空」COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後首架「台中-峴港」包機正式開航。
陳美秀表示，市府團隊與中央、台中航空站、業者等各單位齊心努力，獲得多家航空的正面回應，國境陸續開放後，市府持續整合8縣市資源串聯食、宿、遊、購、行，主動出擊、積極引客。
陳美秀說，台中國際機場目前航線較疫情前復航約4成，除越南「台中-峴港」航線外，韓國航空公司也表示將規劃開航「台中-仁川」航線，市府將積極協助行銷，讓台中國際機場航網更綿密，期待迎接更多國際旅客，留宿台中、大玩台中。
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