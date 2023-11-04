挨批一面進口一面銷毀 農業部：調度進口蛋加工維持庫存

國民黨台北立委參選人游淑慧質疑農業部專案進口雞蛋庫存中，待銷毀雞蛋累計5580萬顆，比上次的統計多出約150萬顆，預計11月仍會進口雞蛋；一面銷毀進口蛋、一面繼續進口蛋，「到底是什麼邏輯？難道回歸市場機制真的有這麼難嗎？」農業部對此表示，因應冬季仍面臨禽流感威脅，持續進口雞蛋儲備安全庫存仍有其必要，農業部督導畜產委託加工業者，協助將庫存雞蛋製成冷凍液蛋及其他加工蛋品，讓庫存雞蛋能有效利用。

農業部表示，以去年底到今年上半年國際間高病源禽流感疫情評估，步入冬季後禽流感疫情的威脅仍存在，為提早因應疫情對蛋雞產業的影響，儲備雞蛋安全庫存仍有必要，隨著國內雞蛋產量逐步恢復，進口雞蛋將視國內產量恢復情況適度調整。

農業部表示，目前仍維持的澳洲合約，每月約128萬顆雞蛋進口，後續內部會積極檢討是否中止澳洲合約。如國內產量恢復及禽流感疫情紓緩，後續安全庫存的調度將以國產雞蛋為優先。

農業部常務次長杜文珍表示，從去年經驗，秋冬因為禽流感疫情會相對嚴峻，確實會有比較緊張狀況，如果國內雞蛋供應平穩，依照排程恢復生產量能，而今年禽流感也能平安度過是最好；但若有狀況，如果臨時要跟國外購買，恐怕會準備不及，因為國外沒有一顆蛋是為了台灣生產的，因此，現階段的進口雞蛋量，是依照畜牧處給的量去進口，現在目前會每個月約有100萬顆進來，畜產會會把這些進口蛋盡量做加工，延長保存期限。

她表示，國內生產的蛋就在國內供應；現階段的進口雞蛋，是因為當初保留供應來源簽了合約，但進口的量，未來是可以討論的，農業部還是要保持一定的庫存供市場調度，否則萬一將來不得不進口，臨時要調蛋會措手不及。

農業部說，近期增加的150萬顆到期雞蛋，主要是因為之前各加工廠代畜產會加工意願低落，擔心又無端遭受調查影響商譽，因此出現到期雞蛋。自10月下旬起已陸續協調加工業者協助加工製成冷凍液蛋及其他加工品，農業部也將持續督導畜產會有效調節庫存雞蛋，透過加工製程延長雞蛋保存期限，並提供加工業者使用，讓國產鮮蛋優先供應民生消費需求，達到滿足消費市場又不影響國產雞蛋產銷及價格的目標。