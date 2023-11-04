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奧賽特無人機應用嘉年華 百隊好手齊聚高雄

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
UASACT 2023奧賽特無人機用嘉年華在高雄展覽館登場，現場展示各式國造無人機。記者劉學聖／攝影
UASACT 2023奧賽特無人機用嘉年華在高雄展覽館登場，現場展示各式國造無人機。記者劉學聖／攝影

「UASACT 2023奧賽特無人機用嘉年華」今天起一連兩天在高雄展覽館登場，集結IEEE學術論壇及國際期刊論文發表、無人機應用競賽、無人機教育體驗展覽三個面向的國際無人機活動帶領民眾一起探索無人機科技新世界，今天的開幕活動還有無人機群飛表演，現場也有許多親子帶著無人機前來挑戰障礙賽，場面十分熱烈。

主辦單位表示，「奧賽特UASACT」是繼台灣無人機育才發展協會的育才教育初衷而產出的一項綜合大型無人機應用活動，期望帶領台灣無人機培育人才強化產業競爭力走向全世界，開幕儀式從精彩的無人機群飛表演為活動揭開序幕！活動現場除了有超過100隊以上隊伍從國小、國中到大專院校學生完成報名各項創意無人機應用競賽外，現場也開放一般市民免費預約參加零基礎的無人機操作體驗，同時將透過趣味競賽達到寓教於樂。展覽現場並展示多台大型專業無人機，為參觀民眾提供免費無人機科技教育，並藉此機會使民眾近距離感受大小型專業無人機的應用設計與巧思，透過導覽及體驗互動過程，為無人機嘉年華會帶來親和力十足的效果。

UASACT 2023奧賽特無人機用嘉年華在高雄展覽館登場，現場有學生帶無人機前來參加創意應用競賽。記者劉學聖／攝影
UASACT 2023奧賽特無人機用嘉年華在高雄展覽館登場，現場有學生帶無人機前來參加創意應用競賽。記者劉學聖／攝影
UASACT 2023奧賽特無人機用嘉年華在高雄展覽館登場，開幕儀式有精彩的無人機群飛表演為活動揭開序幕。記者劉學聖／攝影
UASACT 2023奧賽特無人機用嘉年華在高雄展覽館登場，開幕儀式有精彩的無人機群飛表演為活動揭開序幕。記者劉學聖／攝影
UASACT 2023奧賽特無人機用嘉年華在高雄展覽館登場，現場有學生帶無人機前來參加創意應用競賽。記者劉學聖／攝影
UASACT 2023奧賽特無人機用嘉年華在高雄展覽館登場，現場有學生帶無人機前來參加創意應用競賽。記者劉學聖／攝影

親子 無人機

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