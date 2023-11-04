爭國道路權、停車權益 號召5千重機及機車26日包圍交通部

國內大型重機數量逐年攀升，今年截至9月，國內共有24萬8316輛大型重機，近2018年時的2倍。中華民國大型重機經營同業全國促進會為爭取開放重機行駛國道、開放重機停放機車格、廢除內側車道禁行機車及兩段式左轉規定，號召上千輛重機及一般機車於11月26日赴交通部陳抗表達訴求。

臉書粉專「通勤者之歌」10月曾號召重機族前往高速公路石碇服務區停車，爭取大型重機可自行選擇停放機車格或汽車格，並按照使用面積來收費。中華民國大型重機經營同業全國促進會近日也發起「國道安全，還我路權－ 我們要一條安全回家的路」集會活動，將於11月26日前往交通部陳抗。

中華民國大型重機經營同業全國促進會前理事長曾鴻忠表示，此次活動由相關路權協會，包括大型重機車、機車路權等聯合性組織，目標設定有5千輛共同響應。台灣2002年起開放重機進口，當時很多法規沿用到現在已不合時宜，針對二輪車輛管理辦理還有很大檢討空間，交通部過去一直用莫須有的藉口延宕10幾年，逼得大家不得不上街頭。

曾鴻忠表示，針對開放重機行駛國道，過去相關團體就曾跟交通部舉行談判會議，當時交通部委託運輸協會單位分析重機行駛幾個特定路段安全性，結果及數據都很漂亮，沒有主管機關想像的嚴重，甚至是近年開放重機行駛蘇花改也沒發生重大違規或意外，交通部卻不斷以民意、地方輿論為由阻擋。

針對重機停車問題，曾鴻忠也說，2002年開放重機進口時，交通部為了規範新的運輸工具，將250c.c.以上區分紅黃牌，並等同汽車管理，限定只能停在汽車停車格，但隨著近年重機數量越來越多，加上都會區汽車停車格不足，仍未修改重機只能停放停車格規定，不僅浪費多餘空間，也造成汽車族反感。

另外，他表示，近期道路交通管理處罰條例新制上路，針對違規記點有新規範，此次集會邀集一般機車相關團體一同集會，針對內側車道禁行機車及兩段式左轉規定，也將一併表達廢除訴求。