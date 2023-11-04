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回響／台灣1年廚餘量135萬公噸 環境部指這些方式可處理

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環境部表示，民眾每日產生的廚餘，已有效再利用於養豬、堆肥及生質能源化。本報資料照片
環境部表示，民眾每日產生的廚餘，已有效再利用於養豬、堆肥及生質能源化。本報資料照片

環境部規畫設置多座廚餘生質能源廠，及廚餘與禽畜糞尿共消化產生沼氣，增加綠電。但專家及環團認為，不論廚餘蒸煮中心還是生質能源廠，都被居民視為鄰避設施，遭到民眾抗爭會是一大阻礙，短期內難成為綠能助力。一年廚餘量135萬公噸，環境部表示，民眾每日產生的廚餘，已有效再利用於養、堆肥及生質能源化，環境部未來將協助地方政府持續加強推動廚餘能資源化工作，以促進循環經濟。

環境部表示，為協助地方妥善處理廚餘，自108年起環境部補助地方新設置51套破碎脫水設備及17廠快速醱酵設施，台中市及桃園市也興設廚餘厭氧消化廠，另外新北市則將廚餘送到畜牧場與豬糞尿共消化，透過多元化的方式，讓廚餘可以獲得妥善的處理。

國內廚餘多年來多元化方向再利用，依111年統計，家戶廚餘回收量約48.9萬噸，其中養豬約19.8萬噸（占40.5%）、堆肥約24.7萬噸（占50.5%）、厭氧消化約3.9萬噸（占8%）、其他飼養黑水虻等約0.5萬噸（占1%）。

環境部說，未來仍會持續協助地方，以多元化方式處理廚餘。另外，環境部說，民眾可養成惜食習慣，吃多少煮多少，到餐廳吃多少點多少，減少廚餘產生，共同為環境盡心力。

廚餘 環境部

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