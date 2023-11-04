88歲鐵博員工澡堂修復 陳建仁：重現鐵道時空的勞動文化、成為活的博物館

行政院院長陳建仁、副院長鄭文燦今視察國家鐵道博物館員工澡堂修復工程完工情形。陳建仁說，國家鐵道博物館員工澡堂擁有88年歷史，澡堂體現的是生活、文化，籌設鐵道博物館，重要的是重現鐵道時空下的勞動文化，與人的生活結合在一起。

文化部2015年指定台北機廠全區為國定古蹟，行政院隔年核定「台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」，國家鐵道博物館籌備處2019年正式成立，其中澡堂列為首波開工的建築群，歷經修復、裝修及策展準備後，今年成為常設展區對外開放。台灣文博會文化策展主展場今年也包含國家鐵道博物館籌備處，現場展示修復完成的DR2303藍皮柴油客車，並首度推出試乘體驗。

陳建仁致詞時說，國家鐵道博物館員工澡堂是88歲的國定古蹟，感謝鐵博籌備處完成維護，除了除硬體外，也包含文化本質、歷史溯源，鐵博籌設最重要的是鐵道時空的勞動文化，讓博物館不只是一棟冷冰冰的建築，而是與人的生命結合在一起，從日常生活點滴，看見台灣歷史積累的脈絡，以及如何創造了今日的台灣，了解先民的打拚歷程，也能激發我們感恩的心。未來人們走在園區當中，沿著鐵道能看見生命、美好與感恩的延續，讓鐵博成為一座活的博物館。

交通部次長胡湘麟說，對交通部來講，這裡是有故事的地方，而最新的故事發展是台鐵明年公司化後，鐵道博物館園區將納入償債基金處理，台北機廠產權也將移交鐵道局，2026年後，也會再與文化部討論鐵博後續發展，初步規畫朝行政法人方向繼續做。