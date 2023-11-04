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88歲鐵博員工澡堂修復 陳建仁：重現鐵道時空的勞動文化、成為活的博物館

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
國家鐵道博物館籌備處的「氤氳時代──員工澡堂常設展」。記者葉冠妤／攝影
國家鐵道博物館籌備處的「氤氳時代──員工澡堂常設展」。記者葉冠妤／攝影

行政院院長陳建仁、副院長鄭文燦今視察國家鐵道博物館員工澡堂修復工程完工情形。陳建仁說，國家鐵道博物館員工澡堂擁有88年歷史，澡堂體現的是生活、文化，籌設鐵道博物館，重要的是重現鐵道時空下的勞動文化，與人的生活結合在一起。

文化部2015年指定台北機廠全區為國定古蹟，行政院隔年核定「台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」，國家鐵道博物館籌備處2019年正式成立，其中澡堂列為首波開工的建築群，歷經修復、裝修及策展準備後，今年成為常設展區對外開放。台灣文博會文化策展主展場今年也包含國家鐵道博物館籌備處，現場展示修復完成的DR2303藍皮柴油客車，並首度推出試乘體驗。

陳建仁致詞時說，國家鐵道博物館員工澡堂是88歲的國定古蹟，感謝鐵博籌備處完成維護，除了除硬體外，也包含文化本質、歷史溯源，鐵博籌設最重要的是鐵道時空的勞動文化，讓博物館不只是一棟冷冰冰的建築，而是與人的生命結合在一起，從日常生活點滴，看見台灣歷史積累的脈絡，以及如何創造了今日的台灣，了解先民的打拚歷程，也能激發我們感恩的心。未來人們走在園區當中，沿著鐵道能看見生命、美好與感恩的延續，讓鐵博成為一座活的博物館。

交通部次長胡湘麟說，對交通部來講，這裡是有故事的地方，而最新的故事發展是台鐵明年公司化後，鐵道博物館園區將納入償債基金處理，台北機廠產權也將移交鐵道局，2026年後，也會再與文化部討論鐵博後續發展，初步規畫朝行政法人方向繼續做。

行政院院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦今視察國家鐵道博物館員工澡堂修復工程完工情形。記者葉冠妤／攝影
行政院院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦今視察國家鐵道博物館員工澡堂修復工程完工情形。記者葉冠妤／攝影

鐵道 博物館 國定古蹟 陳建仁

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