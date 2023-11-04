3日晚上7點50分進站！北捷第130億旅客出爐 可免費搭捷運一年

台北捷運第130億旅客在11月3日晚上7點50分出爐。北捷表示，該位乘客是在該時段於板南線忠孝復興站進站，松山新店線新店站出站，可以免費搭乘捷運一整年，並且帶走88000元日月潭晶園渡假村總統套房住宿券一張，此外，130億幸運得主前後各5名會員，也可獲得都會通勤票一張。

北捷說明，捷運搭乘人次是以票卡進站人次統計，並從捷運「綁卡」會員資料中抽出這「億中選一」的幸運兒，呼籲捷運會員們，可以到「捷運這樣玩」粉絲專頁查詢，同時北捷後續也將有專人與得獎者聯繫。

另一方面，參加「台北捷運 Metro Taipei」與「捷運這樣玩」FB的預測活動粉絲，也有機會獲得日月潭晶園渡假村總統套房住宿券或都會通定期票等好禮，請密切鎖定臉書相關公告。

北捷表示，近年積極建立永續發展ESG策略與行動機制，落實企業永續經營，今年2月台北捷運突破125億旅運量，同一年內再度迎來130億人次，預估今年旅運量將達7億人次。

北捷說，從民國85年通車至今，已屆滿27周年，是大台北都會區的重要交通脈絡，最近力行推動ESG，希望在慶賀旅運人次突破之際，同時將永續發展、淨零排放的概念傳達給旅客。