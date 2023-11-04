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2023家樂福文化藝術季 11/3-5中興新村登場 i在南投 藝起回家

撰文／ 香姍

2023家樂福文化藝術季活動，在南投中興新村大操場舉行開幕儀式。 圖／家樂福 提供
2023家樂福文化藝術季活動，在南投中興新村大操場舉行開幕儀式。 圖／家樂福 提供

為推動藝術平權，讓民眾近距離欣賞國家級演出，家樂福文教基金會在南投中興新村舉辦「2023家樂福文化藝術季」，昨開幕由「即將成真火舞團」打頭陣，今起至明天由紙風車劇團、福爾摩沙馬戲團及藝文團隊等接力登場，還有環保市集，近百個攤位好吃、好玩又好逛，現場鼓勵民眾自備餐具，也提供租借循環餐具。

活動由「即將成真火舞團」演出打頭陣。 圖／家樂福 提供
活動由「即將成真火舞團」演出打頭陣。 圖／家樂福 提供

家樂福文教基金會指出，家樂福文化藝術季辦理至今已16年，每年以公開免費的方式移動各地，今年選定在中興新村大操場，以「i在南投‧藝起回家」為主題，邀請Coming True即將成真火舞團、紙風車劇團、福爾摩沙馬戲團3大國家級表演團隊，串連10組在地藝文團隊，自昨天晚上起展開3夜2天的接力演出。

家樂福文化藝術季昨由即將面臨失傳的「弓琴」演出為活動揭幕暖場，家樂福文教基金會董事長吳靜吉、家樂福董事長羅智先、家樂福永續長蘇小真、南投縣文化局長林榮森、南投市長張嘉哲等透過聖火傳遞及點亮儀式宣告活動正式開幕。

家樂福文教基金會董事長吳靜吉（右）、家樂福董事長羅智先（左），點亮聖火宣告活動正式開幕。 圖／家樂福 提供
家樂福文教基金會董事長吳靜吉（右）、家樂福董事長羅智先（左），點亮聖火宣告活動正式開幕。 圖／家樂福 提供

家樂福文教基金會董事長吳靜吉說，該文化藝術季相當有趣且具特點，第一個特點是產、官、學、研及藝術等夥伴關係結盟，第二個就如弓琴的藝術傳統繼承，第三個是將環保市集融入生產端的智慧農業，最後一個就是除了藝文、環保、永續，還有農村論壇與策展，讓整個活動世界化、在地化，讓民眾有多元豐富體驗。

邀請國立臺北藝術大學音樂系博士黃冠勻演奏人類最古老的撥弦樂器弓琴。 圖／家樂福 提供
邀請國立臺北藝術大學音樂系博士黃冠勻演奏人類最古老的撥弦樂器弓琴。 圖／家樂福 提供

而開幕儀式結束後，緊接者由「Coming True即將成真火舞團」打頭陣領銜登場，表演主題「珍火馬戲團」結合馬戲與火舞秀，將冒險與環保議題串聯，演出涵蓋歌舞、雜耍特技，更不侷限於舞台上，火光不時閃爍穿梭在會場裡，舞者也邀孩童上台互動，聲光震撼的火舞秀，精采絕倫，讓全場大小朋友看得是目不轉睛。

家樂福文教基金會表示，大型夜戲除了昨晚，今、明天兩天還有2場演出，今晚6時由「紙風車劇團」演出「雞城故事」，詮釋愛與合作的故事；明晚6時則是由「FOCA福爾摩沙馬戲團」演出馬戲親子戲碼「潘朵拉的盒子」。白天也有日戲搭配，由10組在地藝文團隊從生態保育、音樂、舞蹈等接力登台表演，精采可期。

此外，「家有市集」今年策展整合近百個攤位，包含永續旅遊、安心食農、生物共好，宣傳石虎保育，也有在地美食，好吃好玩又好逛。同時攜手永續聯盟提倡使用循環餐具，盼民眾從i開始實踐挺多元、享藝文、愛動物、食在地、裸的好、慢生活6大永續行動，活動詳情可上「家樂福文教基金會」臉書粉絲專頁查詢。

【2023家樂福文化藝術季｜ #官方網站】
https://2023carrefourartsfestival.org/index.php

家樂福文化藝術季精彩活動吸引許多民眾攜家帶眷前來參與。 圖／家樂福 提供
家樂福文化藝術季精彩活動吸引許多民眾攜家帶眷前來參與。 圖／家樂福 提供

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