2023家樂福文化藝術季 11/3-5中興新村登場 i在南投 藝起回家
為推動藝術平權，讓民眾近距離欣賞國家級演出，家樂福文教基金會在南投中興新村舉辦「2023家樂福文化藝術季」，昨開幕由「即將成真火舞團」打頭陣，今起至明天由紙風車劇團、福爾摩沙馬戲團及藝文團隊等接力登場，還有環保市集，近百個攤位好吃、好玩又好逛，現場鼓勵民眾自備餐具，也提供租借循環餐具。
家樂福文教基金會指出，家樂福文化藝術季辦理至今已16年，每年以公開免費的方式移動各地，今年選定在中興新村大操場，以「i在南投‧藝起回家」為主題，邀請Coming True即將成真火舞團、紙風車劇團、福爾摩沙馬戲團3大國家級表演團隊，串連10組在地藝文團隊，自昨天晚上起展開3夜2天的接力演出。
家樂福文化藝術季昨由即將面臨失傳的「弓琴」演出為活動揭幕暖場，家樂福文教基金會董事長吳靜吉、家樂福董事長羅智先、家樂福永續長蘇小真、南投縣文化局長林榮森、南投市長張嘉哲等透過聖火傳遞及點亮儀式宣告活動正式開幕。
家樂福文教基金會董事長吳靜吉說，該文化藝術季相當有趣且具特點，第一個特點是產、官、學、研及藝術等夥伴關係結盟，第二個就如弓琴的藝術傳統繼承，第三個是將環保市集融入生產端的智慧農業，最後一個就是除了藝文、環保、永續，還有農村論壇與策展，讓整個活動世界化、在地化，讓民眾有多元豐富體驗。
而開幕儀式結束後，緊接者由「Coming True即將成真火舞團」打頭陣領銜登場，表演主題「珍火馬戲團」結合馬戲與火舞秀，將冒險與環保議題串聯，演出涵蓋歌舞、雜耍特技，更不侷限於舞台上，火光不時閃爍穿梭在會場裡，舞者也邀孩童上台互動，聲光震撼的火舞秀，精采絕倫，讓全場大小朋友看得是目不轉睛。
家樂福文教基金會表示，大型夜戲除了昨晚，今、明天兩天還有2場演出，今晚6時由「紙風車劇團」演出「雞城故事」，詮釋愛與合作的故事；明晚6時則是由「FOCA福爾摩沙馬戲團」演出馬戲親子戲碼「潘朵拉的盒子」。白天也有日戲搭配，由10組在地藝文團隊從生態保育、音樂、舞蹈等接力登台表演，精采可期。
此外，「家有市集」今年策展整合近百個攤位，包含永續旅遊、安心食農、生物共好，宣傳石虎保育，也有在地美食，好吃好玩又好逛。同時攜手永續聯盟提倡使用循環餐具，盼民眾從i開始實踐挺多元、享藝文、愛動物、食在地、裸的好、慢生活6大永續行動，活動詳情可上「家樂福文教基金會」臉書粉絲專頁查詢。
【2023家樂福文化藝術季｜ #官方網站】https://2023carrefourartsfestival.org/index.php
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