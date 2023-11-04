影／大武崙越界罰1萬5 玩家集體下水越警戒線抗議海禁

基隆市大武崙沙灘海域8月發生1日3人溺水死亡慘劇，市府拉近原有警戒線，上月26日本報獨家直擊2名立槳男子超越警戒線玩水，警方約談2人，市府表明將依違反發展觀光條例開罰1萬5千元。百餘立槳玩家串連，今天分乘60多艘立槳集體下水抗議「海洋戒嚴」，在警戒線內外來回穿梭，訴求撤除警戒線全面開放海域。

「水域解嚴，還我海洋國家，還我大武崙！」60多艘立槳今天上午9時齊聚外木山大武崙沙灘前海域，多數從新北市萬里海域下水再浩浩蕩蕩滑現場，少數從大武崙沙灘處下水，百餘人在警戒線來回穿梭滑水，高呼開放海域，不要警戒線。

中華民國開放水域聯盟理事長李元治說，市府沒有找專家學者、科學調查、民意座談會，用「感覺危險」就把海域封鎖沙灘，如今又以非常貴的1萬5開罰越線，發展觀光條例是發展觀光，不是阻礙觀光，越線開罰並無合法依據。應強化的是加強安全下水的觀念及教育，與岸上的管理。

李元治表示，市府不宜對水上活動項目限制，越多的立槳、獨立舟其實增加游泳溺水的救援能量，可立即到現場救人，否則等到岸上的人到達都太晚，「不應該用一條線，限制海洋國家的人民親近海洋。」

當天玩水受罰的程姓男子今出面，掛著「光榮受罰毫無悔意」紅帶，他說，海洋封鎖起來是戒嚴作法，現場沒有看到公告「越線要受罰」，開罰於法無據，會申訴或提告。

市警局第四分局、海巡署在岸上蒐證戒備，消防局出動救生艇戒護，過程平和，警方沒有採取動作，市府派人了解，指市長日前已有說明不另回應。

謝國樑日前回應表示，大武崙沙灘因海流、地形等因素有風險，開放水域是應該要有的方向，但施政要以市民和觀光客的安全為主要考量，維持警戒線是必要的，民間團體的訴求會來再討論。陳情活動是表達訴求，不會開單。