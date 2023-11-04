秋老虎暖熱到明天...氣象署：未來1周2波東北季風 轉雨又降溫

今明兩天的天氣穩定，中央氣象署預報員林定宜說，未來一周天氣主要有兩波東北季風增強，下周一和下周五各一波東北季風，北部、東半部地區的天氣會轉濕涼；今天和明天屬於「秋老虎」的天氣型態，各地天氣相當暖熱。

林定宜表示，今天台灣附近吹的是東南風，比較靠近東海岸附近的雲量比較多，但是受到中層太平洋高壓的影響，水氣相當少，天氣也非常穩定，只有東南部、恆春半島偶爾有零星短暫降雨，其他地區大致晴到多雲的天氣型態。

他表示，由於這種穩定的天氣，所以溫度也比較高一些。今天高溫分布，西半部地區都可以達到32度，甚至靠近河谷、近山區平地可以達到33、34度左右，東半部地區也有29、30度。外島氣溫比較沒有這麼高。

林定宜說，到下周一晚上有鋒面通過台灣北部海面，接著東北季風增強，下周一、周二這兩天北部、東北部地區天氣會轉涼，尤其北部和東半部地區會轉為短暫雨的天氣型態。特別是東北部地區下雨時間會比較長一點。下周二會比較涼一點，和今明兩天相比有6、7度溫度降幅，中南部降溫下降幅度比較小。

林定宜表示，下周三、周四東北季風減弱，下一波東北季風增強時間是下周五，東北季風又會再增強。下周五又是另一個降溫時間點，溫度降幅待觀察。

未來一周主要雨區，林定宜說，今明兩天水氣相當少，只有東南部、恆春半島有局部零星短暫雨。下周一、周二受到東北季風影響，主要降雨區域為桃園以北、東半部、恆春半島；中南部山區午後也可能有局部短暫陣雨。下周三、周四東北季風逐漸減弱，下雨區域又轉移到東半部、中南部山區，午後可能會有零星短暫陣雨。