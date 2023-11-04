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團客赴陸明年3月解禁 旅行社早以參訪團名義偷跑：能做不能說

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣組團赴陸旅遊的「禁團令」即將在明年三月解除，讓不少旅行社看好將出現報復性旅遊潮。圖為桃園機場準備出境的旅行團旅客。記者季相儒／攝影
台灣組團赴陸旅遊的「禁團令」即將在明年三月解除，讓不少旅行社看好將出現報復性旅遊潮。圖為桃園機場準備出境的旅行團旅客。記者季相儒／攝影

我國禁止組團赴陸旅遊的「禁團令」遲未解除，引發觀光業界不滿。交通部長王國材昨天鬆口，將在明年春節前宣布，3月1日起開放組團去大陸及接待來台大陸團。有旅行社說，赴陸旅遊「禁團令」，解禁時程太慢了，因應旅客需求，以參訪團名義赴陸旅遊，只能做不能說。

陳姓旅行社業者拿出手機同業LINE群組說，招攬大陸旅行團，都用參訪團名義，有旅客要赴陸旅遊，會告訴對方，可以找親友組16人參訪團，由旅行社規畫行程，陳姓業者不諱言，參訪團名義走灰色地帶，一旦出事，推給業務員扛責任。

有的旅客看到大陸參訪團旅遊出車禍死傷，擔心旅遊風險沒保障，要等到明年3月，大陸組團旅遊解禁再參加團體旅遊。旅行社說，距離解禁還有3個多月，明年初有春節連假，有旅客希望參加參訪團赴陸旅遊，有的旅客先辦台胞證，以自由行赴陸，食宿委託旅行社代訂安排。

旅行社赴陸禁團令至今超過3年，台灣4千多家旅行社，9成以上都有經營大陸市場，此禁令卻未隨疫情趨緩國境解封而解除，讓業者遭逢重創。陸委會8月24日宣布，推動恢復兩岸團體旅遊規畫，初期規畫大陸籍團客到台灣每日限額2千人次，並從宣布日起，「以1個月為準備期」，視對方回應再確定實施日期；不過，國台辦嚴詞批評「名為開放，實則拒不解禁」，兩岸交流僵持迄今，引爆我業者不滿，批評我政府遲不釋出善意，讓業者無以為繼。

旅行社 春節 王國材

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