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下周一午後北部轉雨降溫 關注10日冷空氣能否跨海來台

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地晴時多雲的穩定天氣，白天高溫29-32度，感受上較為悶熱。本報資料照片
今天各地晴時多雲的穩定天氣，白天高溫29-32度，感受上較為悶熱。本報資料照片

今天台灣受到東南風影響，且周邊水氣少，各地都是晴時多雲的穩定天氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，白天高溫各地都可來到29-32度，感受上較為悶熱。雖然中午暖熱，但晚間各地低溫在21-23度，日夜溫差大，感受偏涼。

空氣品質部分，他說，因為日照強，風速微弱，臭氧濃度升高，也不利於汙染物擴散，西半部空氣品質普遍來到對敏感族群不健康等級，容易過敏族群外出建議戴口罩。

今明兩天台灣天氣型態相似，廖于霆表示，到了下周一下半天，下一波東北季風增強，北部、東北部天氣將轉為陰雨天氣，氣溫也會明顯下降。下周二北部、東北部高溫剩下24度左右，跟這幾天30度以上陽光露臉的天氣比起來差異頗大。但中南部與東南部則不受影響，下周還是維持30度左右高溫，天氣也都較穩定，陽光都有露臉機會。

雖然已經來到11月，但暫時還沒有較強冷空氣南下跡象，廖于霆表示，長遠來看，10日以後可能才會有比之前強一點的冷空氣南下，中國大陸浙江、福建一帶降溫明顯，不過冷空氣能否跨海來台仍有變數，還需要再觀察。

高溫 空氣品質 東北季風

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