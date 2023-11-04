下周一桃園以北轉濕涼 立冬東北季風減弱再迎好天氣

今天各地晴朗穩定，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星降雨機會。溫度方面，各地低溫為20至23度，清晨受輻射冷卻影響，局部溫度會再更低一些，感受偏涼。白天各地高溫30至32度，局部更高一些，感受溫暖偏熱，日夜溫差大。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級，竹苗及雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天天氣持續穩定，各地晴到多雲，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨；風向為東到東南風，白天溫暖偏熱，早晚涼，日夜溫差大。

下周一下半天鋒面通過台灣北部海面，隨後東北季風增強，北部及東北部會有轉涼的感覺，桃園以北及東半部降雨機率提高，其中東北部降雨較明顯且範圍廣，其他地區降雨則較為局部，新竹以南則為多雲到晴，天氣變化較小。

下周二東北季風影響，北部、東北部及東部整日稍涼，高溫和過去幾天相比降幅較多，低溫則變化不大；東北部地區有短暫雨，桃園以北及花東降雨仍較為局部，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

下周三是24節氣立冬，東北季風減弱，環境逐漸轉為偏東風，下周三、周四各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周五水氣稍增多，東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

11日至13日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。