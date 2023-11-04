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未來2周東北季風主導天氣 仍可能有熱帶擾動生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來兩周鋒面及東北季風增強時，北東轉濕涼、中南早晚涼。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
未來兩周鋒面及東北季風增強時，北東轉濕涼、中南早晚涼。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來兩周鋒面及東北季風增強時，北東轉濕涼、中南早晚涼。

氣象署說，未來兩周主要為東北季風影響的天氣型態，東北季風增強期間，迎風面的北部及東半部較涼且有雨，其他地區各地早晚偏涼，白天為多雲到晴的天氣。第2周西北太平洋仍有熱帶擾動生成訊號，留意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣象署 東北季風

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