嘉南濃霧 秋老虎還沒走 吳德榮：下周一傍晚北台灣變天
中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義及台南已出現能見度不足200公尺的現象。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨嘉南有輻射霧出現。
吳德榮說，今天至下周一下午持續受中層的太平洋高壓籠罩、大氣穩定，低層則轉為偏東南風，為秋老虎天氣型態。白天偏暖，各地區最高溫約在33、34度，清晨輻射冷卻作用、各地區平地最低氣溫仍在17度至19度左右，日夜溫差大，應注意衣著調適。
今天最低溫出現在新竹縣關西鎮的16.8度；各地區平地最低溫約在17至19度。吳德榮說，今天至下周一中南部清晨有局部輻射霧，中午前後紫外線強。今天北部18至33度、中部19至33度、南部19至33度、東部17至34度。
吳德榮表示，下周一傍晚至周二東北季風南下，冷空氣並不強，大台北、東半部因有雨而轉涼，東北部有較大雨勢的機率。桃園以南高溫略降、影響不大。下周三、周四東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。
他說，下周五另一波東北季風南下，氣溫逐漸下降，北部、東半部有局部雨、轉濕涼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言