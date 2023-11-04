嘉南濃霧 秋老虎還沒走 吳德榮：下周一傍晚北台灣變天

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義及台南已出現能見度不足200公尺的現象。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨嘉南有輻射霧出現。

吳德榮說，今天至下周一下午持續受中層的太平洋高壓籠罩、大氣穩定，低層則轉為偏東南風，為秋老虎天氣型態。白天偏暖，各地區最高溫約在33、34度，清晨輻射冷卻作用、各地區平地最低氣溫仍在17度至19度左右，日夜溫差大，應注意衣著調適。

今天最低溫出現在新竹縣關西鎮的16.8度；各地區平地最低溫約在17至19度。吳德榮說，今天至下周一中南部清晨有局部輻射霧，中午前後紫外線強。今天北部18至33度、中部19至33度、南部19至33度、東部17至34度。

吳德榮表示，下周一傍晚至周二東北季風南下，冷空氣並不強，大台北、東半部因有雨而轉涼，東北部有較大雨勢的機率。桃園以南高溫略降、影響不大。下周三、周四東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。

他說，下周五另一波東北季風南下，氣溫逐漸下降，北部、東半部有局部雨、轉濕涼。