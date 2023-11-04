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以防萬一 活到100歲-超前部署篇／保險應早 保持健康不停診

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
牙醫植體總會前理事長黃斌洋。圖／黃斌洋提供
牙醫植體總會前理事長黃斌洋。圖／黃斌洋提供

黃斌洋：養成運動習慣 積極規畫財務

「總分八十，代表動物為獅子」，五十五歲牙醫師黃斌洋曾任牙醫植體醫學會全國總會理事長，現在開設診所。廿多歲執醫起，他就逐步買足保險，養成運動習慣，積極規畫財務，內心有著「老靈魂」的他認為，「這些都是為了無常做準備」。

黃斌洋的經濟條件可能優於一般上班族，但他積極參與義診，年底將率領多名牙醫師遠赴柬埔寨。雖工作繁重，他每天一早陪孩子上學，這是他最喜歡的親子時間。此外，保持運動習慣，每周抽空運動兩至三天，利用休診時間，至健身房踩踩滑步機，做些肌肉重訓。

正因持續運動，飲食均衡，黃斌洋體重標準，除了近視、老花、輕微脂肪肝，他定期健檢報告幾乎沒有紅字，可說是健康陽光大叔。

計畫何時退休？黃斌洋表示，醫師在規畫人生時很少提及「退休」，即使過了六十五歲，只要身體健康，仍繼續看診，服務患者，不會有一條很清楚的退休界線。

「如果過著完全退休的生活，捨棄醫療專業，這相當可惜。」黃斌洋說，再過一、二十年，步入老年，他仍會持續看診，但會縮短看診時數。另一方面，增加義診頻率，擔任志工，參加公益社團，貢獻專業醫療專長，再者，多與外界互動，也能延緩老化遲鈍速度。

黃斌洋說，退休是人生必經歷程，也是重要的生命課程，卻很少人正面看待，等到離開工作崗位，才想著如何安排時間、生活費用，似乎為時已晚。儘管收入位居金字塔頂端，為求晚年安穩，醫師仍應提早規畫保險、身體、財務等面向，其中「保險應早」、「健康最重要」，他早已著手準備，有信心健康老去。

醫師 運動 保險

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