以防萬一 活到100歲-超前部署篇／退休規畫 須有調整的韌性

小麟老師：增強社會連結 培養多元專長

「退休規畫要有時時調整的韌性，像我太早規畫，現在發現變數挺多。」智樂活社群共同創辦人小麟老師日常工作是教導樂齡長者使用手機，她發現「社會連結」在老後非常重要，年輕時擔心孤老終身，和閨密相約置產，一切安頓完畢她卻結婚生子，人生計畫也轉向。

四十歲那年，小麟老師與兩位朋友創立智樂活社群，工作對象最年輕六十五歲，最高齡不乏百歲人瑞。智樂活在北台灣逾四百個長照據點，服務超過六萬人次長者。小麟老師觀察，有些長者退休後仍有人際連結，有人則待在家中「看電視或被電視看」，且男性比女性更不容易走出家門。智樂活推出空拍機、單眼攝影等課程，吸引大哥出門。

中年創業，小麟老師深感六十五歲退休，「實在太早了」。她的雙親都超過七十歲，至今未有退休念頭；隨社會型態改變，長者體力、智力至七十歲都還能有所貢獻，退休定義應有所轉變，不該再以年齡，而是「能做到什麼時候，就做到什麼時候。」

即便如此，「退休準備」仍要盡早開始。小麟老師建議，民眾年輕時就開始培養多元專長，保持學習動機。小麟老師卅多歲就安排老後生活，因為單身，和幾位單身女性朋友共商對策，決定若大家都沒結婚，老了要住一起。她們一起買房，好友就住樓上、樓下，不會彼此干擾卻保有人際連結。

老後生活安排妥當，小麟老師與先生相戀、結婚，並生下孩子。有了家庭，她的退休計畫重新考量，不變的是「人際連結的重要性」。孩子在幼兒園就讀，未來教育、是否出國讀書等變數太多、無法預知，但一切安排會以家人為主。