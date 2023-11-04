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愛肝達人站／太太肝腫瘤要手術 竟要求老公要結紮

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

診間，年輕女士看起來滿緊張的，她懷了孕、抽了血，發現胎兒蛋白高，產後特回來檢查。

超音波一做，發現肝臟有一顆3公分的腫瘤，我告訴她要及早手術治療。她聽了大叫一聲：「完了，弟弟肝癌手術不到3個月就走了，這次輪到自己要開刀，會不會故事重演？」

她當著我的面要求老公要做輸精管結紮，我很好奇。

她說：「我有兩個小孩，我可以容許你有新老婆，為孩子找一個新媽媽，但不許新媽媽自己有自己的小孩，因為通常自己有小孩後，就不會疼前妻的孩子了。」

老公答應了她的要求，去做了輸精管結紮手術，並把切下的輸精管放在福馬林的玻璃瓶內，放在客廳內。

想不到手術成功，到現在十多年了，她活得好好的。「每當夫妻吵架，看到客廳玻璃瓶內那兩小段輸精管，我心就軟了。」

這是真實故事，在沒有B肝疫苗的年代，一家裏面常常好幾個人都感染到B型肝炎，其中有不少人後來變成肝硬化甚至肝癌，這些人就是所謂的「肝苦人」。

目前台灣有兩種人，一種是舊台灣人，一種是新台灣人，前者是民國75年以前出生的台灣人，後者是民國75年以後出生的新生兒，都有接受B肝疫苗注射。因此他們成為B肝帶原的機率不到百分之一，反之，舊台灣人每5至6人就有一個B肝帶原者，這些舊台灣人要定期追蹤，抽血及做腹部超音波才能保有好心肝。而且即使得了肝癌，也可以及早發現，及早治療，預後通常應該都很好，也不用叫老公去「閹掉」，以免新媽媽不照顧前妻之小孩，而擔憂在心。

●肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊已出版，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

台灣人 手術 肝癌

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