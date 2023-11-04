院長講堂／漢基醫院院長陳志輝 力拚內外科兼具 急診改動線、增床位

在地醫療服務30多年的彰化漢銘醫院，2019年轉制為「漢銘基督教醫院」，成為彰基醫療體系醫院的一員，除了扮演深耕社區的地區醫院，因位置緊鄰彰化基督教醫院總院，獲得充分醫療資源與醫師人力，協助分流彰基總院看診人潮，讓長者、慢性病患者就醫品質提高。

是獨立分院 也是彰基院區

漢基院長陳志輝今年1月接任院長一職，陳志輝指出，以往在都會型醫學中心的經驗，讓他看見彰化就醫習慣與病人型態的截然不同；漢基地理位置特別，除了靠近總院彰基，又在彰化市秀傳醫院隔壁，漢基不僅是獨立的分院，也扮演「總院一個院區」的角色。

陳志輝是骨科專科醫師，過去在台中榮總服務20多年直到2021年。他坦言，過去忙碌於臨床、學會及學校教學，著實疏忽休閒活動，近年朋友邀約開始爬山，「登山大多時間是獨自聽著自己的呼吸，是自己對話的過程，也是很重要的思考時間」。

大學時是運動健將的陳志輝，擔任籃球隊長3年，也參加棒球隊，他起初對「爬山」很不以為然，認為「不就是走路而已」，但在一次機會毫無準備下挑戰玉山，「真的爬得快死掉！」他出現高山症，卻還是撐住攻頂，下山後才覺得身心舒暢。

「如果不是經過一步一步氣喘吁吁、腳踏實地的走上來，永遠無法看到山上美景。」曾有位前輩曾告訴他，「如果現在就停下來，那就永遠到不了了。」因此陳志輝開始享受登山。他表示，會再多爬幾座山，再去挑戰爬玉山，想去玉山北峰氣象站找老朋友。

開辦專車 載長輩到院拿藥

陳志輝說，新冠疫情期間，重症患者進到彰基總院，穩定或確診後始終沒採陰的患者則由漢基接手，以維持醫學中心的運轉，現在在彰基急診滯留太久的患者，經評估也會轉到漢基治療，兩院關係緊密。

彰化醫療資源集中在市區，陳志輝說，常見老人騎著機車載另一名老人來看病，今年開始漢基開辦社區專用車，車輛走四條路線到社區載長輩來醫院拿藥，未來還可能請司機下車幫拿慢箋，改善交通帶給患者的不便利。

漢基從原本以婦兒科醫療為主，現在轉型有內、外、復健、眼科、中醫等30個診療科別、126位專科醫師進駐，成為社區型地區醫院。陳志輝表示，漢基內科逐漸成熟，未來將提升民眾對於外科醫療的需求。

陳志輝說，唯有專任外科醫師到院內，手術執行才能穩定，不過考量部分科別有較為單純的手術可嘗試，像是今年已有骨科、直腸外科醫師來院專任，預計會再補進泌尿外科及一般外科醫師，精進外科病房照顧術後病人的能力，以提升外科服務量能。

過去漢基醫院急診室受限於空間與所在位置，造成救護車停靠動線不佳、服務量受限，陳志輝表示，近期已規畫急診室前移至醫院大門口、鄰接主要幹道中山路，車輛可直駛入急診門口，並擴大急診床位數，提升民眾對漢基急症、外科醫療照護的信心。

規律生活 是目前最大幸福

面對忙碌的工作，陳志輝指出，許多人為了調適工作與生活壓力會列出一大串菜單，但規律最重要，無論是怎樣的休閒與生活習慣，規律才是最高境界，也是目前他認為最大的幸福。

陳志輝從醫多年，看到最多的不是病人有什麼怪病診斷不出來，而是診斷出來後不願意接受治療，即便是醫療人員也會陷入這樣的困境，因無法誠實面對自己的身體，所以延誤治療時機，繞了一圈本來可以治療的狀況，弄成無法收拾，真的很可惜。

彰化漢銘基督教醫院院長陳志輝。記者林敬家／攝影

陳志輝小檔案

年齡：56歲

專長：骨折創傷手術、多重創傷病人照護及治療、骨盆髖臼骨折手術、骨折微創手術

現職：漢銘基督教醫院院長、彰基骨科部副部主任、中興大學學士後醫學系副教授

學歷：陽明大學醫學工程博士、陽明醫學院醫學學士

經歷：台中榮總骨科部主治醫師、台中榮總骨科部骨折創傷科主任、台灣骨科創傷醫學會秘書長、台灣骨科創傷醫學會常務理事、陽明大學醫學系兼任助理教授

給病人的一句話：誠實面對自己的身體