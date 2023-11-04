北市拚焚化廠轉型 明年執行

民眾黨總統參選人、北市前市長柯文哲自稱吃飯沒什麼廚餘，任內更擋下環保局廚餘生質能廠計畫。北市議員苗博雅昨批此案至今都沒影子，環保局長吳盛忠回應已編預算，未來內湖焚化廠已規畫轉型成綠能循環園區，一併處理廚餘生質能發電，將向議會提出具體時程。

苗博雅昨在警政衛生部門質詢表示，城市不可能沒廚餘，能做的就是減量，也要妥為處理。吳盛忠說，北市一天產生約一百五十噸廚餘。

苗博雅指出，環保局在柯市府時期提案興建首座廚餘生質能廠，二○一六年評估，隔年更稱二○一九年發包施工、二○二一年完工試運轉，議會也同意給一四四六萬元評估設廠，如今卻是夢一場。

吳盛忠指出，處理廚餘有肥料化、能源化兩條路，廚餘生質能廠是未來淨零轉型的重要方案，可「轉廢為能」。目前規畫內湖焚化廠轉型成綠能循環園區，不只處理廚餘，也會改建焚化爐，發電量將從現在逾百分之十提升到百分之廿五，對國家再生能源有貢獻，明年就會執行，會向議會提出具體期程。

前環保局長劉銘龍指出，二○一九年環保署專案補助縣市做廚餘破碎、脫水等前處理作業，當時也參考台中外埔生質能園區經驗，評估若單獨設廠，恐有財務風險，綜合考慮下才暫緩蓋生質能源廠。