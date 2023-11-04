環部推廚餘發電 專家批難助綠能

台灣一年廚餘量約一三五萬公噸，平均每人一年產出九十六公斤，以廚餘桶換算可堆出五萬座台北一○一，除浪費食物，處理廚餘也棘手。環境部規畫設置多座廚餘生質能源廠，及廚餘與禽畜糞尿共消化產生沼氣，增加綠電。但專家及環團表示，不論廚餘蒸煮中心還是生質能源廠都被視為鄰避設施，民意抗爭是一大阻礙，短期恐難成為綠能助力，結合現有焚化廠轉型綠能循環園區較可行。

環境部統計，全台家戶廚餘量從二○一九年約四十九點八萬公噸，小跌至去年的四十八點九萬公噸，事業廚餘量近年約卅點一萬公噸。綠色和平指出，台灣人食物浪費程度為東亞之冠，根據聯合國環境規畫署二○二一全球剩食報告顯示，日本人均年浪費廚餘六十四公斤、南韓七十一公斤、中國大陸六十四公斤，台灣為九十六公斤，比日韓等國多出百分之廿，甚至是東南亞國家的八倍以上。

環境部環境管理署表示，統計二○二○年家戶廚餘占比，已降至百分之十五點八，創歷年最低，顯示除落實分類回收外，民眾惜食觀念也變好，廚餘回收量有下降趨勢。

環管署科長鐘裕達說，為再利廚餘，原規畫補助雙北、桃園、台中、高雄等五市設置生質能源廠，把回收廚餘以厭氧發酵產生沼氣發電，但生質能源廠為鄰避設施，像新北市選址時遇激烈抗爭，目前僅台中及桃園已設廠。

鐘裕達表示，若不設廠，另一種作法是讓廚餘與禽畜糞尿共消化（發酵）產生沼氣，目前已補助新北市與屏東縣中央畜牧場合作試驗中；台北市原規畫在山豬窟興建廚餘生質能源廠，後來也改評估以汙水處理廠的汙泥共消化，高雄市也是如此。

主婦聯盟表示，全台約六十九家堆肥場，但處理量能有限，也不太可能增設太多堆肥場，生質能發電雖是正確方向，但短期內仍難成為綠能助力。看守台灣協會秘書長謝和霖說，廚餘有異味，且要運送，處理廠被視為鄰避設施，與居民溝通是最大難題。

台北市環保局前局長劉銘龍說，獨立設生質能源廠有財務風險，效益可能也被高估，務實作法是既有老化的焚化廠整改時，結合垃圾焚化及生質能發電、轉型綠能循環園區，從資源回收、廚餘發酵、底渣及飛灰再利用到發電，做到零廢棄、全循環，也避免民眾抗爭。