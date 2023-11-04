元旦連假 台金航線11月6日起搶票

交通部民航局昨宣布明年元旦連假台金航線疏運期，將於11月6日上午9時起開放訂位，但因應航空燃油價格持續上漲，航空業者將依規定調漲國內線全額票價，各航線平均漲幅約4.5％、95元，飛機是離島主要交通工具，在離島立委與民航局協商下，離島居民票價凍漲。

民航局表示，依中油公告航空燃油價格，今年9至11月國內航空燃油平均價格每公升28.01元，已高於國內航線運價調漲門檻每公升27.25元，各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價。

台北－金門航線漲幅最明顯，立榮航空從2458元漲到2618元，漲價160元、漲幅6.5％，華信航空2459元漲到2641元，漲價182元、漲幅7.4％。德安航空的台東－綠島航線漲幅最低，僅2.7％，漲30元。其餘航線台中－金門、台北－澎湖、台中－花蓮、高雄－花蓮等也有5％以上的漲幅。

金門縣籍立委陳玉珍、連江縣籍立委陳雪生和澎湖縣籍立委楊曜等人認為飛機是離島主要交通工具，強烈要求民航局維持差額補貼，以照顧地區居民，日前與交通部民航局副局長方志文、空運管理組戚培芳副組長開會研商後，持續给離島票價差額補助，票價維持不變，餘由作業基金撥補。

陳玉珍感謝民航局接受3位離島立委的建言，金門鄉親負擔的離島票價約為全票票價的59折，大幅減輕鄉親往返台金交通負擔。

明年元旦共有3天連假，民航局昨宣布，自今年12月29日至113年1月2日為離島航線疏運期，台金管制航線計提供340架次、33314個座位數，將於11月6日上午9時起開放訂位，請有需求的民眾記得上網搶票。