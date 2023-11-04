防登革熱交叉感染 台南將重啟PCR

本土登革熱案例已破2萬多例，台南市為目前主要疫區，流行型別為第一型登革熱，但日前台南歸仁區發現第二型登革熱案例，前進應變工作隊隊長、疾管署副署長羅一鈞表示，憂心第一型與第二型登革熱交叉感染，加上台南整體病例數正下降，6日起恢復非流行熱區的PCR檢測，此舉也能幫助掌握台南登革熱流行型別。

台南市衛生局10月31日發現當地第一例第二型登革熱案例，該案例每天往返台南歸仁住家，以及高雄的工作場域，近期沒有台南市其他地區的活動史。如果第一型登革熱與第二型登革熱同時流行，會增加感染者重症機率，也可能讓疫情擴散。

羅一鈞表示，第二型登革熱如果發生在第一型登革熱流行區域，擔心出現交叉感染，感染者重症死亡率也會提高，過去第二型登革熱造成大流行的機率，高於第一型登革熱，台南市日前發現第二型登革熱的案例後，南市衛生局已積極清消。

羅一鈞表示，為避免病例數增加，台南市已將快篩陽即確診的區域，限縮至10處熱區；11月6日起，非熱區恢復PCR或血清抗體確診檢體後送抽驗進行檢測分型。

據疾管署疫情監測，台南市本土登革熱疫情連續5周下降，統計10月22日到28日，本土登革熱病例數為1216例，與前一周10月15日到21日的1451例相比，下降16%，10月29日到11月3日，總計也1071例，與上周同期1097例相比，下降2%，本周降幅較小。

疾管署前進應變工作隊將持續在台南工作，每天投入社區防疫工作，就近即時提供台南市政府疫情分析、社區風險評估、策略建議及行政協調，直到疫情穩定下降至單周低於1000例的階段性目標後，同時協助台南市準備後續銜接至滅孑保全計畫、由市府於11月至12月持續在熱區動員社區鄰里進行孳生源清除，避免疫情越冬。