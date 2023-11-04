聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞幕後／觀光業挺侯 赴陸禁團令大轉彎

聯合報／ 記者蔡晉宇周湘芸／台北報導
全台觀光業者齊聚動員餐敘，現場如同選舉造勢大會，頻高喊「侯友宜凍蒜！國民黨勝利！」。記者周彥妤／攝影
全台觀光業者齊聚動員餐敘，現場如同選舉造勢大會，頻高喊「侯友宜凍蒜！國民黨勝利！」。記者周彥妤／攝影

赴陸旅遊團可望在明年春節前解禁，知情人士透露，儘管政府無意在總統大選前解禁，但觀光業不斷透過各式管道陳情，恐影響該職業別投票意向，壓力確實不小，蔡政府才會釋出大略開放時程。業者也分析，觀光公會日前動員數千名業者力挺國民黨總統參選人侯友宜，尤其餐會前夕，發生新疆旅遊團死亡車禍，引發旅遊團地下化，團客沒有保障的批評，讓蔡政府不得不安撫民心，政策大轉彎成「不對等也沒關係」，也不令人意外了。

不過，業者也說，對於明年三月開放的時間點一點都不訝異，業界心知肚明就是要等到選舉結束，否則為何不現在就開放，還要等到明年春節「正式宣布」，再用一至兩個月準備期為由拖到三月實施；難道先前八月陸委會宣布恢復兩岸團客旅遊規畫，並給予一個月的準備期還不夠？

觀光公會日前全台動員數千名業者力挺侯友宜，並且指台灣不能組團前往大陸觀光，使觀光產業遭受重創，更造成台灣旅行團到大陸循地下化發展，讓團客沒有保障，呼籲迅速恢復台灣旅行團前往大陸交流。侯友宜承諾當選後優先開放陸客、陸生，四年內完成觀光客入境一千八百萬人次。

觀光業表態挺侯，對蔡政府及民進黨總統參選人賴清德形成壓力。黨政人士表示，兩岸觀光解禁議題，台灣願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊，開放過程中有三大重點，「分階段」、「對等」和「視對岸回應滾動調整」，至於外界聯想兩岸重啟觀光時程，和近期新疆車禍案，或觀光業對大選投票意向，均毫無關聯。

雖然黨政人士指解除禁團令與近期業者集結挺侯及新疆車禍無關，但從行政院以降等各部會，過去基調始終強調團客開放要秉持對等雙向原則，王國材九月底仍表示，只有台灣團到大陸，卻沒有陸客團來台，將導致兩岸旅遊失衡，如今他卻鬆口我方會先解禁。

旅遊業界認為，近期先是發生台灣團在新疆出車禍，觀光業者又席開數百桌邀請侯友宜，在在都給政府壓力，政策大轉彎成「不對等也沒關係」，實在也不令人意外。

知情人士表示，雖然我官方表面上有赴陸禁團令，但並無強力執法，部分民間自發性組團赴陸，已是現在進行式；但此「能做不能張揚」方式非長久之計，仍盼早日名正言順恢復制度化團客赴陸觀光，也較有保障。

新疆 侯友宜 車禍

延伸閱讀

4日藍綠雙北拚場！侯友宜台北舉辦萬人造勢 賴清德合體蔡英文、蘇貞昌

「明日餐桌」翻轉剩食 侯友宜參訪親手做糕點大讚：了不起

【即時短評】侯友宜月台張望 上不上車在柯文哲一念間

影／朱立倫提日、德2折衷方案給柯文哲 侯友宜全尊重

相關新聞

團客赴陸明年3月解禁 旅遊業者：還是太慢

我國禁止組團赴陸旅遊的「禁團令」遲未解除，引發觀光業界不滿。交通部長王國材昨天鬆口，將在明年春節前正式宣布，三月一日起開...

把握台北國際旅展優惠 旅遊業：明年首季旅遊成本難降

ITF台北國際旅展即日起至11月6日在台北南港展覽館1館登場，集結1300個攤位，祭出聖誕、跨年、春節等優惠產品，為6年...

新聞幕後／觀光業挺侯 赴陸禁團令大轉彎

赴陸旅遊團可望在明年春節前解禁，知情人士透露，儘管政府無意在總統大選前解禁，但觀光業不斷透過各式管道陳情，恐影響該職業別...

元旦連假 台金航線11月6日起搶票

交通部民航局昨宣布明年元旦連假台金航線疏運期，將於11月6日上午9時起開放訂位，但因應航空燃油價格持續上漲，航空業者將依...

環部推廚餘發電 專家批難助綠能

台灣一年廚餘量約一三五萬公噸，平均每人一年產出九十六公斤，以廚餘桶換算可堆出五萬座台北一○一，除浪費食物，處理廚餘也棘手...

新竹關西16.0度 吳德榮：秋老虎持續 下周一晚北台灣變天

今天最低溫出現在新竹縣關西鎮的16.0度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。