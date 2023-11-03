與醫護站在第一線 屏基志工劉明和獲最高榮譽「金駝獎」

屏東基督教醫院志工66歲劉明和，在屏基急診擔任志工服務24年，與急診醫護一起經歷各種意外事故、SARS、新冠肺炎等考驗，即便社工室考量疫情風險曾一度暫停全院志工服務，劉明和依舊不改其志、不畏病毒威脅照常到班，甚至在疫情爆發初期，防疫物資缺乏，還自掏腰包捐贈200副防護面罩給醫護人員使用，與醫護一同站在抗疫第一線。

大家都暱稱劉明和「劉叔」，今年獲得中華民國志願服務協會，象全國志工最高榮譽的「金駝獎」殊榮。

醫院急診室的步調快、壓力大，劉明和說「在急診做志工要眼明手快、主動出擊，因為急診講求快，不能呆等醫護人員交辦工作，自己要找事做」，協助就診民眾血壓量測、推送病床定位、扶持病人移位、幫家屬或不識字病人辦理掛號手續與填寫資料、接聽檢傷處電話，總是將「我能幫忙的盡管告訴我」掛在嘴邊。

劉明和忙進忙出地減輕第一線醫護人員工作量，讓醫護人員專心致力醫療處置，曾有屏基行政值班主管感嘆說「志工都比我還熟悉要幫忙做什麼」。

劉明和民間企業退休後，屏基趕緊徵詢劉明和是否願意轉任急診助理員，急診護理長陳美錚直言「劉叔是很重要的存在，我們還沒開口，只是一個眼神，劉叔馬上就知道我們的需求」，急診醫護不可或缺的最佳幫手。

工作之餘的時間都在「做志工」，劉明和不僅在屏基，捐血站、紅十字會、交通隊、創世基金會都有他服務的身影，曾在消防局擔任義消超過10年，是消防局第一批培訓的緊急救護技術員，經常跟隨救護車出勤協助救護工作，直到60歲退休。

過去因家人曾接受輸血，此後劉明和從民國76年起固定捐血及血小板至110年5月底止總計捐血1063次，儼然把「做志工」融入到骨血，且獲全國衛生福利志工特殊貢獻獎、中華民國志願服務協會三等獎章、內政部志願服務金牌獎、中華民國志工總會模範志願服務家庭金質獎等十多項獎項肯定，這次再獲得全國志工最高榮譽「金駝獎」。