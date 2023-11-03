流感疫情發威 雲林本周已有9班停課

季節交替，流感疫情持續延燒，雲林縣累計至今天已有37例流感併發重症病例、9人死亡，疫情也在校園發威，本周至昨天已有4校9班級停課，縣府呼籲符合公費流感疫苗接種資格的民眾，盡快接種。

根據雲林縣衛生局統計，雲林縣本周10月30日至11月2日已有4校9班級因流感疫情停課，累計至今天已有流感併發重症確定病例有37人、死亡9人。

衛生局長曾春美表示，縣內國小在10月30日通報11人，還有一所高中有4班19人有症狀，幼兒園也累計13人通報，不可輕忽。

曾春美說，公費流感疫苗接種11月1日起開放50歲以上民眾接種，符合資格民眾可前往合約醫療院所施打，學生若錯過集體接種，也可自行到合約醫療院所施打。