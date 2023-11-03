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禁醫師登醫療廣告違憲 衛福部將討論提管理原則

中央社／ 台北3日電

憲法法庭今天判決禁止醫師刊登醫療廣告違憲，衛福部表示，預計1個月內邀集各縣市衛生局、法律專家，針對較急迫如尚未執行、行政程序中等案件，及未來管理原則進行討論。

醫療法第84條規定，「非醫療機構，不得為醫療廣告」，有法官認為違反言論自由、職業自由、平等權，聲請釋憲。憲法法庭今天判決醫療法規定禁止醫師做醫療廣告部分違憲，立即失效。

為遵循憲法法庭判決結果，衛生福利部醫事司副司長劉玉菁今天下午接受媒體電訪表示，努力朝1個月內，邀集第一線負責稽查的各縣市衛生局及法律專家開會，進行總體評估，希望提出管理原則，且不會只針對醫師，而會針對全體的醫事人員來規範。

劉玉菁說，釋憲牽涉各縣市衛生局正在處分中的案子，又有已開出處分書但尚未執行、還在行政程序中等不同樣態，另外還有執行完成的裁罰案件，概念上應不溯及既往，包括未來要不要進一步修法納管或修正法條內容，都會一併在會議中討論。

過去違法挨罰者多半是瘦身美容業。劉玉菁說，就算憲法法庭以言論自由判決醫師可以刊登醫療廣告，但衛福部仍會照既有規定來管理，「非醫療機構、非醫事人員當然不行刊登醫療廣告」。

現行「醫療法」第84條規定，非醫療機構，不得為醫療廣告。而醫療法第104條規定，違反第84條規定者，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

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