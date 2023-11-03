國家兒童未來館建築競圖初選出爐 6團隊進入複選

為打造全國首座專屬兒童文化場域，行政院拍板於新北市核心的新板特區特專三用地作為「國家兒童未來館」，並核定由中央全額出資興建。文化部於今年6月29日公告啟動委託規畫設計及監造技術服務建築師競圖，今完成第一階段評選，總共有6家建築師事務所將進入第二階段評選，預計11月底前選出最終建築團隊，並於12月公開辦理競圖成果及模型展。

文化部指出，經評選委員建議，建築師服務費用特別由施工費的6.5%提高至7.2%，總計6億元，創國內近年文化設施建築師服務費用金額最高。除第1名將受委託進行規劃設計監造，獲第2、3名及佳作3名等共5個團隊，將各獲得200萬元的獎金鼓勵。

文化部表示，經10月16日開標程序，共有9家建築師事務所獲評選資格，搭配的專業團隊有來自美國、德國、英國、西班牙、日本等國。各團隊充分展現在博物館規畫設計、展示策劃、遊戲地景、兒童發展、舞台、聲光、景觀等豐富實績。

今日第一階段評選作業，最終決定（依投標序）大元聯合建築師事務所、仲觀聯合建築師事務所、張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所、陳章安建築師事務所、九典聯合建築師事務所、竹間聯合建築師事務所等共6家建築師事務所入圍第二階段評選。合作參與的國際團隊則包括美國丹佛兒童博物館、德國布魯克納事務所、ARUP英商奧雅納工程顧問公司、西班牙Ambito Cero S.L.、日本E.D.I. Architects株式會社環境設計研究所、日本伊東豊雄建築設計事務所等。