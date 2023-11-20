連霸全國賽成年女子組冠軍，世錦賽最年輕參賽選手！

精品挺菁英！卓越不凡的背後，是因為有許多人一起奉獻打拼。台灣精品透過臺灣優質產品、創新技術，成為菁英們的最強後盾，力挺各領域的「臺灣之光」站上國際舞台，讓世界看見臺灣的能量。

臺灣「花滑一姐」丁子涵：面對阻止不了的困難，那就正面積極的去克服！

臺灣地處亞熱帶，滑冰這項運動受限於場地和資源稀缺，想要化身「冰上精靈」必須跨越重重關卡，但是小小年紀的丁子涵不畏艱難，10歲就在四大洲花式滑冰錦標賽中成為最年輕的表演者，13歲開始奪下臺灣全國賽青年組三連霸金牌，如今年僅17歲的她，是全國花式滑冰錦標賽「成年女子組冠軍」，不僅代表臺灣出賽2022年亞洲花式滑冰錦標賽，成為最年輕選手，更獲得世界最佳排名第27名等多項殊榮，可說是臺灣「滑冰一姐」，也是世界級滑冰運動員。

年僅17歲的丁子涵，是臺灣「滑冰一姐」，也是世界級滑冰運動員。 圖／吳彥鋒 攝影

丁子涵小時候學直排輪，教練看見她的潛力，鼓勵她轉戰滑冰。她從7歲開始正式上冰，屢屢在比賽中獲得優異成績。早上5點半起床開始訓練，之後去上學，下課後繼續練習滑冰，休息時間就在家練鋼琴、縫紉，三點一線、超自律的生活，是她兼顧興趣和課業的秘訣，也讓她無論是比賽或考試，都能達成自己設定的目標。

丁子涵不只在滑冰比賽中屢屢封后，學業成績也相當優異。 圖／吳彥鋒 攝影

乾冷環境肌膚容易出狀況，高粱酒糟面膜一敷即亮長時間待在滑冰場，身處乾燥的環境中，丁子涵需要大量使用面膜和護手霜。「歐萊德酒釀煥采面膜」榮獲2023台灣精品獎，面膜有效成分—高粱酒糟，透過超音波萃取，榮獲全球獨家INCI原料命名、獨家發明專利，並通過美國官方USDA Biobased生物基天然永續認證，搭配超高分子量玻尿酸，幫助丁子涵維持上場比賽前的好光彩，一敷即亮，自體發光，搭長途飛機時也能順便保養。

除了嚴選符合純素、無麩質、不含基因改造生物的綠色原料，「歐萊德酒釀煥采面膜」更運用香蕉副產物製作對環境友善的「香蕉纖維布」，面膜使用完畢可分解回歸自然，包裝袋也採用環保可再生單一材質，在力求在美麗之餘，也要讓地球恢復光彩。

「歐萊德酒釀煥采面膜」幫助丁子涵維持上場比賽前的好光彩。 圖／吳彥鋒 攝影

「最強隱形手套」天然成分護手霜同樣榮獲台灣精品獎的「歐萊德酒釀護手霜」，以臉部保養品細膩保養原理，解鎖手部肌密，為手心、手背不同肌膚構造，量身打造完美配方，取自高梁酒槽的天然酒釀萃取，加上超濃縮天然葵花籽油、歐盟有機組織天然驗證保濕精華等植物來源成分，保濕不黏手，可以幫助丁子涵雙手保持賦活彈亮，減緩外在乾冷環境對肌膚的傷害，是丁子涵一年四季必備的「最強隱形手套」。

「歐萊德酒釀護手霜」可以幫助丁子涵雙手保持賦活彈亮，減緩外在乾冷環境傷害。 圖／吳彥鋒 攝影

台灣精品獎環保筆電，數位學習不卡頓經常需要出國移地訓練、參與各大國際競賽和表演，丁子涵出國時都會準備一個行李箱，隨身攜帶課本和作業，也會利用時間進行遠距課程，讓自己的課業成績保持名列前茅。榮獲台灣精品獎的Acer宏碁Aspire Vero 環保筆電續航力超強，擁有優異的回應速度、快速喚醒功能、快速充電及適應性智慧協作等，同時遵循環保理念，不僅在機身製作過程中減少30%碳排放量，螢幕、機身、鍵盤和觸控板也部分使用回收塑料，並採無塗漆處理，讓產品更加堅固耐用，是丁子涵數位學習的好幫手。

出國訓練比賽時，丁子涵會利用時間進行遠距課程。 圖／吳彥鋒 攝影

宏碁Aspire Vero 環保筆電使用再生塑料，製程減碳，續航力強。 圖／吳彥鋒 攝影

心態轉換突破瓶頸，「所有的事情都是明天就會好！」每一個卓越的背後，都是心血與汗水的累績。現在的丁子涵除了在滑冰技巧上持續精進，也要克服青春期身體的變化，隨著身體結構改變，敏捷度和肌力下降，也讓她的冰上跳躍承受力跟著受影響，原來真正的「大魔王」不是別人，正是自己！面對前所未有的巨大挑戰，丁子涵已做好心理調適，她說：「如果困難阻止不了，那就正面積極的去克服！」

在練習遇到瓶頸，動作怎麼練都練不好時，丁子涵會記住教練的話，「所有的事情都是明天就會好，不需要過度苛責自己。」她突破的方法就是增加訓練量，強化體能，只要讓自己的能力增加，動作的難度就會相對降低。心態成熟的她，經常鼓勵自己也鼓勵其他選手，「不要太糾結在一個動作上，要專注在享受有限的運動生涯。」她知道她的光芒不是來自於外界的掌聲，而是來自內心那份對滑冰的熱愛。

更多臺灣之光人物系列精彩報導請見: https://udn.com/upf/ubrand/2023_data/taiwanexcellence/