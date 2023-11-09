臺灣征服韓綜第一人！「假聲男高音」

精品挺菁英！卓越不凡的背後，是因為有許多人一起奉獻打拼。台灣精品透過臺灣優質產品、創新技術，成為菁英們的最強後盾，力挺各領域的「臺灣之光」站上國際舞台，讓世界看見臺灣的能量。

朱育陞：我的夢想就是把唱歌的快樂傳達給更多人！

人的一生會有幾次爆紅的機會？朱育陞就讀高中時期，就曾憑藉一支演唱莫札特歌劇《魔笛》「夜后」的影片，在網路一夕爆紅，優美清亮的假聲被封為「男版夜后」，讓不少網友讚嘆「跪著聽完」。

但擁有極高關注的他並沒有趁機出道，反而沉潛進修，一路讀到英國伯明罕音樂學院聲樂表演碩士，甚至唱進英國伯明罕市政廳、倫敦皇家歌劇院，獲頒許多傑出獎項。近期朱育陞更受邀至韓國綜藝節目《看見你的聲音》，以「男女聲切換」神級高音脫穎而出，從眾多世界好手中拿下優勝，成為該節目播出以來首位臺灣優勝者！也讓網友驚呼「十年前紅遍全臺，十年後成為台灣之光！」

朱育陞在韓綜《看見你的聲音》奪下優勝，成為臺灣之光。 圖／吳彥鋒 攝影

爆紅後選擇沉潛，保持內斂持續精進朱育陞從小就學習鋼琴、接觸古典樂，小學三年級聽到《歌劇魅影》，點燃了他對聲樂的興趣，國中時看了《費加洛婚禮》，更讓他見識到聲樂的多樣性，開始師習聲樂。

「夜后」影片爆紅後，朱育陞收到許多演出邀約，但他認為聲樂之路不能光靠模仿，需要學習很多語言，不斷探索自己，才能唱出「有生命的東西」，因此選擇專注於學業，紮實地從基礎學起，從北藝大音樂系畢業後，朱育陞前往英國皇家伯明罕音樂院進修，一步步實踐自己的聲樂夢。目前除了演出、教授聲樂及擔任樂團音樂總監，朱育陞也開設YT頻道，希望透過網路無遠弗屆的傳播力量，讓更多人認識聲樂之美。

朱育陞從國中開始師習聲樂，並前往英國皇家伯明罕音樂院進修。 圖／朱育陞 提供

「好空氣」是保養喉嚨的必須為了維持聲音最佳狀態，朱育陞每天都會進行發聲練習，來訓練喉嚨的彈性。他認為除了例行的發聲訓練，好的空氣品質也是保養喉嚨很重要的一部分。榮獲2023台灣精品獎的sauberair畫框壁掛式空氣清淨機，兼具實力與顏值，正好能融入琴房古典雅致的裝潢風格。

sauberair畫框壁掛式空氣清淨機將「空氣清淨機」和「裝置藝術」完美結合，全球最薄9公分、掛在牆上體積占比小，可以透過App遠端遙控，還能擴充變成立體藍芽喇叭，完全滿足音樂家的藝術品味和對好空氣品質的高標準，因此被朱育陞喻為「每間琴房都該有的完美標配」。

榮獲2023台灣精品獎的sauberair畫框壁掛式空氣清淨機，兼具實力與顏值。 圖／吳彥鋒 攝影

愛音樂也愛貓，「黑武士」把關居家空氣品質除了喜愛聲樂，朱育陞同時也是一位愛貓人士，為了不讓寵物換季掉毛影響空氣品質，就要派出帥氣的「黑武士」上場！Acerpure 「黑武士」高效淨化空氣清淨機同樣是Made in Taiwan的臺灣精品，擁有MIT微笑標章和MIT金選認證標章。除了具備頂規700CADR超強空氣淨化力，適用17-35坪大空間，還有業界創新的CO2空氣品質偵測功能、最新UVC-LED殺菌燈，可透過遠端控制掌握空氣中的各種數值，不放過空氣中的任何髒污細菌，還能清除毛屑異味。透過手機APP連線，人在外面就能預先替家裡的空氣過濾清潔，全面為居家空氣品質把關，讓朱育陞隨時都能安心地大口呼吸。

朱育陞認為生活在都市中，換季容易過敏，空氣中有PM 2.5的潛在威脅，家有一台高效能的空氣清淨機，對於整個生活品質、呼吸舒適度，都有很大的改善。「黑武士」還有更新濾網，自動斷電功能，操作上非常方便。

朱育陞運用Acerpure 「黑武士」，處理寵物氣味和毛髮，創造更清新舒適的居家環境。 圖／吳彥鋒 攝影

啞著嗓子硬撐，反被老師罵一頓對聲樂家來說，練習和休息同樣重要。朱育陞透露，在英國讀書時有次感冒，聲音沙啞，他仍硬著頭皮去上課練唱，結果老師不只沒有誇他殷勤好學，反而還罵了他一頓，讓他知道「好好休息保護喉嚨」也是聲樂家重要的工作之一。平時除了少量多次的補充水分，維持喉嚨的濕潤度，睡眠也是保養喉嚨很重要的環節，他會盡量睡滿8小時，讓聲帶完全休息。

擁有台灣精品獎肯定的「枕上人智控平衡枕」，運用負壓靜力平衡調節技術©，提供仰、側睡皆可16段高低軟硬調節，感測頭頸肩支撐平衡點，重要的是，它的静力平衡智動能源免電源，睡覺也不怕電磁波干擾，可以照顧好各種睡姿需求，幫助頭部和肩頸放鬆，熟睡到天亮。

「枕上人智控平衡枕」能運用負壓靜力平衡調節技術©，針對個人肩頸形狀、睡姿進行調節，提升睡眠品質。 圖／吳彥鋒 攝影

經歷兩次爆紅，憑藉天籟美聲從韓國紅回臺灣，朱育陞認為，「持續創新、追求卓越」，是他從臺灣站上世界舞台的動力，也是他應邀參加韓綜的初衷，這一點與台灣精品的理念不謀而合。未來，他期盼自己能夠「把唱歌的快樂傳達給更多人，因為每個人都有唱歌的本能，都有自己生命的故事，透過唱歌可以把情緒抒發出來，唱歌能夠讓人變得更快樂！」