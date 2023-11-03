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元旦連假台金航線共3萬3千機位 11月6日9點開始搶票

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
明年元旦共有3天連假，交通部民用航空局今天宣布將於11月6日上午9時起開放訂位，請有需求的民眾手刀準備好，記得上網搶票。圖／縣府提供
明年元旦共有3天連假，交通部民用航空局今天宣布將於11月6日上午9時起開放訂位，請有需求的民眾手刀準備好，記得上網搶票。圖／縣府提供

明年元旦共有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，自112年12月29日至113年1月2日為離島航線疏運期，台金管制航線計提供340架次、33314個座位數，將於11月6日上午9時起開放訂位，請有需求的民眾手刀準備好，記得上網搶票。

金門縣府提醒鄉親旅客，此次元旦連假，於尖峰時段112年12月29日至31日臺灣出發往金門方向，以及112年12月31日至113年1月2日金門出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，縣府也提醒鄉親旅客務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機；此外，民航局已要求航空公司注意訂位狀況，並視需求適時增班。

明年元旦共有3天連假，11月6日上午9時起開放訂位，請有需求的民眾記得上網搶票。記者蔡家蓁／攝影
明年元旦共有3天連假，11月6日上午9時起開放訂位，請有需求的民眾記得上網搶票。記者蔡家蓁／攝影

元旦連假 金門

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