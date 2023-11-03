元旦連假台金航線共3萬3千機位 11月6日9點開始搶票
明年元旦共有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，自112年12月29日至113年1月2日為離島航線疏運期，台金管制航線計提供340架次、33314個座位數，將於11月6日上午9時起開放訂位，請有需求的民眾手刀準備好，記得上網搶票。
金門縣府提醒鄉親旅客，此次元旦連假，於尖峰時段112年12月29日至31日臺灣出發往金門方向，以及112年12月31日至113年1月2日金門出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。
此外，縣府也提醒鄉親旅客務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機；此外，民航局已要求航空公司注意訂位狀況，並視需求適時增班。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言