「線上世界溜溜球大賽冠軍」段智敏：再簡單的東西，只要堅持下去就會變得不簡單！

精品挺菁英！卓越不凡的背後，是因為有許多人一起奉獻打拼。台灣精品透過臺灣優質產品、創新技術，成為菁英們的最強後盾，力挺各領域的「臺灣之光」站上國際舞台，讓世界看見臺灣的能量。

溜溜球，是許多人的童年回憶，幾乎每個孩子都玩過這樣東西，而段智敏自從10歲時擁有了第一顆溜溜球，就感到深深著迷，靠著看說明書、網路影片自學，逐漸練就一身好功夫，更在2022拿下世界溜溜球大賽表演藝術（AP）組冠軍，並囊括「最佳創意」、「最佳娛樂」3項大獎，創下當年度獲獎最多的紀錄，堪稱「臺灣之光」。

段智敏獲世界溜溜球大賽表演藝術（AP）組冠軍。 圖／吳彥鋒 攝影

臺灣第一個加入「太陽馬戲團」的溜溜球表演者段智敏的傲人成績，來自堅持刻苦的累積。即使在練習過程中曾打斷牙齒、打破眼鏡、手指骨折，他還是對溜溜球情有獨鍾。目前段智敏接觸溜溜球已超過25年，跟著「太陽馬戲團」到世界各地巡演，是臺灣第一個加入「太陽馬戲團」的溜溜球表演者。儘管當興趣成為工作，壓力會隨之增加，但是段智敏轉念思考，告訴自己：「堅持做自己喜歡做的事情，無論結果如何，至少都能享受當下。」

段智敏猶記得人生的第一場比賽，是參加「第一屆台灣溜溜球全國大賽」，那是他第一次看到溜溜球招式從圖片變成真人實境，許多原以為是動漫虛構的招式，原來是真有其事，親眼目睹專業表演，為他上了一堂震撼教育，也在他心中埋下了拿下世界大賽冠軍的夢想。

段智敏接觸溜溜球已超過25年，跟著「太陽馬戲團」到世界各地巡演。 圖／吳彥鋒 攝影

溜溜球如何預防職業傷害？顧好手腕和眼睛除了平時的練習、職業演出，段智敏也會利用假日上街頭表演，一方面籌措出國比賽經費，一方面也為自己增加臨場經驗。溜溜球是需要大量使用全身肌肉、高度專注力的表演，因此肌肉容易緊繃痠痛，長時間從事這樣的工作，更會造成手腕和眼睛的負擔，因此分別在2020、2023年榮獲台灣精品獎肯定的「酷熱敷-水波式冷熱敷眼部舒壓機」（以下簡稱酷熱敷）和「酷熱貼-智能穿戴舒緩儀」（以下簡稱酷熱貼）是他無論去到天涯海角表演，都隨身必備的好夥伴。

段智敏使用獲2023年「台灣精品獎」肯定的智能穿戴舒緩儀「酷熱貼」幫助肌肉放鬆。 圖／吳彥鋒 攝影

「酷熱貼」小小一顆方便攜帶，擁有四種溫度模式，3秒立即切換溫度，冷熱敷的同時還可以將微波震動導入深層肌肉，達到舒緩效果。搭配水波式冷熱敷眼部紓壓機「酷熱敷」，還可以幫助眼部放鬆。「酷熱敷」醫療型矽膠水袋可以溫柔貼合眼部、透過專利水波震動按摩眼球周遭的肌肉，並有7種情境模式可以選擇，最長達到18分鐘。每天利用空檔、睡前按摩一下，可以體恤疲勞雙眼，幫助眼睛重拾晶亮水潤感。

「酷熱敷」醫療型矽膠水袋透過專利水波震動按摩眼球周遭的肌肉。 圖／吳彥鋒 攝影

此外，段智敏早在2014年就發想出結合投影效果的奇幻表演，他經常得花大錢把大型投影設備搬運到各個表演場域，運用科技創造炫麗的舞台效果。他驚喜的發現，榮獲2023台灣精品獎的「ViVitek超短焦投影機」，擁有5000流明高亮度，可以短距離內支援150吋超大畫面投影，不管在大空間還是狹小環境都能運用，創造92% Rec.709劇院級色彩效果，且體型輕巧、機動性高，為他解決了長久以來的困擾。

「ViVitek超短焦投影機」可投影出120吋超大畫面，且體型輕巧、方便攜帶。 圖／吳彥鋒 攝影

臺灣人的隱形優勢，就是學得快、凝聚力強從臺灣到世界各地，從台北捷運地下街到國際舞台，段智敏見過許多神一般的高手，他認為，作為一個專業的溜溜球表演者，最重要的是抗壓性，不管在多喧鬧的場地、多令人亢奮的環境，都依然要維持自己的節奏跟速度。而臺灣人的特質，是擁有很好的學習力與凝聚性，即使是很小眾的興趣，也能找到同好與支持者，若能在國際賽事中發揮團隊合作的優勢，必定能匯聚能量、散發光芒。

拿下世界冠軍後，下一步要怎麼走？在段智敏心中，有一個比「世界冠軍」更遠大的夢想，就是透過自身的例子告訴大家，「再簡單的東西，只要堅持下去，經過10年、20年、30年，簡單就會變得不簡單。我想讓大家認識溜溜球，因為溜溜球很棒！」