台灣建築獎揭曉 壽山動物園、北藝大科藝館並列首獎

2023台灣建築獎今揭曉，首獎由邱文傑建築師事務所＋AxB 建築工作室改造的壽山動物園，以及郭旭原聯合建築師事務所設計的台北藝術大學科技藝術館並列。

台灣建築獎由建築師雜誌舉辦，是台灣歷史最悠久、最具公信力的建築獎。建築師雜誌表示，今年總共12件作品進入決選，本屆評審們提出「人性尺度掌握」、「在環境中具建築獨特性」、「積極和環境對話」、「可感知的身體性」等價值觀的給獎共識，但也感受到個案條件均不同，難取得一個共同價值，最後決議增加獎項，除了兩件建築獎，三件佳作獎之外，並頒給兩件特別獎。

今年台灣建築獎得主由壽山動物園、北藝大科技藝術館並列。已有35年歷史的壽山動物園，改造更貼近新時代使用型態，建築師邱文傑將兩座原本封閉的獸舍打開，形成通風採光井，四座下沉式展館吊在空橋下方，上方以空橋串連成為平面以外的遊園迴路，讓原本平面的動物園變立體。

評審認為走在空廊遊園時視野變得遼闊，走下展館觀賞動物時，被動物圍繞卻又不打擾牠們，建築師的設計思考，不僅只於一個漂亮的建築，而能更進一步思考公共活動，使人與動物的關係更接近。

另一件首獎北藝大科技藝術館，位於北藝大校園軸線端點，是北藝大作為新媒體藝術的實驗基地，與原本校園中兩邊對稱的建築樣式不同，建築師郭旭原利用四根柱子將「黑盒子」與「灰盒子」抬升於空中作為建築主體。

評審認為，山坡上的大學為數不少，經典的如東海、靜宜、朝陽，具軸線性大學唯有東海和北藝大，但兩者的空間軸線正好呈90度，端點的處理則有異曲同工之妙，東海的軸線端點在路思義教堂旁草坪屬虛空間；腹地有限的北藝大則將建築架高，讓軸線在底下翻轉後導向虛的山頂。處理手法不僅只對建築形式的尊重，而是對校園空間理解後，提出周到的解決方案。

三件台灣建築佳作獎包括位於南寮漁港臨港邊直銷中心的波光市集、新竹永恆之丘、維豐橡膠辦公大樓。今年新增的建築轉生特別獎由太平國小獲得，都市活力特別獎則頒給高雄流行音樂中心。

2023台灣建築獎得獎名單(依筆畫順序)

台灣建築獎

壽山動物園/邱文傑建築師事務所＋AxB 建築工作室

臺北藝術大學科技藝術館/郭旭原聯合建築師事務所

台灣建築佳作獎

波光市集/曾泊銘建築師事務所＋嶼山工房

新竹市大坪頂納骨塔「永恆之丘」/十彥建築事務所＋Behet Bondzio Lin Architekten

維豐橡膠新建辦公大樓/呂昆益建築師事務所＋691點創創設計＋劉克峰

建築轉生特別獎

太平國小/郭旭原聯合建築師事務所

都市活力特別獎