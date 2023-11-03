桃市稱中央未協助增購機捷列車 鐵道局：與事實相違

疫後桃園機場捷運運量提升，桃園市政府先前向中央提出80多億元的增購列車計畫，市長張善政昨表示，多次請交通部幫忙增購列車，但一直未獲同意。交通部鐵道局今表示，增購列車為桃園捷運公司權責，桃園機場聯外交通部分，中央願協助部分經費，並強調，中央「未予協助」的說法與事實相違。

桃園機場捷運運量回升，桃園市政府近日表示，機捷假日單日運量常破10萬人，與桃園大眾捷運公司多次請交通部幫忙增購列車，遲遲未獲同意，擔心如果不及早採購，等到列車不堪負荷，連維持既有班次都有困難。

鐵道局指出，機場捷運具桃園國際機場聯外及沿線地方通勤2種不同屬性，列車區分為直達車及普通車，因機場捷運具國家門戶的重要意義，增購列車將可縮短營運班距，提升服務品質，中央原則支持機場捷運增購列車。

鐵道局表示，機場捷運由地方主管機關的桃園市政府成立桃園捷運公司負責營運，增購列車為桃園捷運公司權責，但鐵道局研商機場捷運產權移轉時，已請桃園市政府併同提出增購列車需求。行政院請交通部評估，以桃園機場聯外交通服務為由，給予部分購車經費補助，後續待桃園市政府提出購車計畫後，就機場聯外交通功能部分，中央願協助地方此部分經費。