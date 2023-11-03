快訊

台南知名海產店即起停業！業者掛紅布條揭原因：屋主說租殺生業差點害死她

把握明、後好天氣！下周東北季風、鋒面夾擊 2區轉濕涼

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署表示，明、後天天氣與今天類似，各地為晴到多雲，高溫上看30至32度。本報資料照
中央氣象署表示，明、後天天氣與今天類似，各地為晴到多雲，高溫上看30至32度。本報資料照

中央氣象署表示，明、後天天氣與今天類似，各地為晴到多雲，高溫上看30至32度，日夜溫差大。下周一下半天起鋒面掠過台灣北部海面，加上東北季風影響，北部、東半部有局部降雨並轉涼，但到周三影響就會減弱，周五另一波距離較遠東北季風影響，基隆北海岸及東半部則要再留意局部短暫雨。

氣象署預報員黃恩鴻指出，明、後天天氣與今天類似，各地為晴到多雲，東南部及恆春半島有零星降雨，各地高溫約30至32度，低溫約20至23度，日夜溫差大。下周一下半天鋒面掠過台灣北部海面，加上東北季風影響，北部、東半部有局部降雨，白天仍會維持高溫，下半天北部及東北部轉涼。

黃恩鴻表示，下周二北部地區降至23、24度偏涼，桃園以北、東半部有局部降雨，宜蘭則有較持續雨勢，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫雨。周三、周四東北季風減弱，各地回到多雲到晴，因偏東風環境，迎風面東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，午後東南部山區也要留意降雨。

他也說，周五另一波距離較遠東北季風影響，水氣較多，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨。未來一周中南部地區日夜溫差大，尤其明後天更為明顯，平均低溫約為22至24度，高溫可達30度以上。

東北季風 高溫 低溫

延伸閱讀

秋老虎開始 粉專：今起3天真的熱 像回到夏天

秋老虎發威至周日 下周一東北季風增強「高溫剩23度」

未來一周天氣3階段變化 氣象署：下周一二降雨又降溫

天氣風險：下波東北季風快閃兩天 最有感是「這天」

相關新聞

秋冬雲海季報到 合歡山上演大自然潑墨山水秀

時序即將入冬，海拔3千公尺以上的合歡山森林遊樂區位處雲霧盛行帶，正是欣賞雲海美景，尤其，位處大甲溪與立霧溪交會處，兩股上...

把握好天氣 下周一北部轉陰雨 下個周末可能冷空氣南下

本周幾乎都是穩定好天氣，甚至像夏天，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，這樣的好天氣會持續到周末，目前預報周...

赴陸旅遊禁團令最遲明年3月開放 王國材鬆口：應該會有好消息

我國禁止組團赴陸旅遊的「禁團令」尚未解除，引發我國旅行業界不滿。有消息指出，組團赴陸旅遊禁團令可能在明年春節前宣布解禁，...

把握台北國際旅展優惠 旅遊業：明年首季旅遊成本難降

ITF台北國際旅展即日起至11月6日在台北南港展覽館1館登場，集結1300個攤位，祭出聖誕、跨年、春節等優惠產品，為6年...

元旦3天連假！離島航線7萬個座位 下周一上午9時搶票

明年元旦假期自12月30日至明年1月1日有3天連假，交通部民航局今天表示，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線，將提供850架...

元旦連假台金航線共3萬3千機位 11月6日9點開始搶票

明年元旦共有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，自112年12月29日至113年1月2日為離島航線疏運期，台金管制航線計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。