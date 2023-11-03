把握明、後好天氣！下周東北季風、鋒面夾擊 2區轉濕涼
中央氣象署表示，明、後天天氣與今天類似，各地為晴到多雲，高溫上看30至32度，日夜溫差大。下周一下半天起鋒面掠過台灣北部海面，加上東北季風影響，北部、東半部有局部降雨並轉涼，但到周三影響就會減弱，周五另一波距離較遠東北季風影響，基隆北海岸及東半部則要再留意局部短暫雨。
氣象署預報員黃恩鴻指出，明、後天天氣與今天類似，各地為晴到多雲，東南部及恆春半島有零星降雨，各地高溫約30至32度，低溫約20至23度，日夜溫差大。下周一下半天鋒面掠過台灣北部海面，加上東北季風影響，北部、東半部有局部降雨，白天仍會維持高溫，下半天北部及東北部轉涼。
黃恩鴻表示，下周二北部地區降至23、24度偏涼，桃園以北、東半部有局部降雨，宜蘭則有較持續雨勢，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫雨。周三、周四東北季風減弱，各地回到多雲到晴，因偏東風環境，迎風面東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，午後東南部山區也要留意降雨。
他也說，周五另一波距離較遠東北季風影響，水氣較多，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨。未來一周中南部地區日夜溫差大，尤其明後天更為明顯，平均低溫約為22至24度，高溫可達30度以上。
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