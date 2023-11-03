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鼻吸能量棒現校園 醫提醒注意孩童急性過敏狀況

中央社／ 台北3日電

近期國小學童間出現「鼻吸能量棒」，聲稱可提神防打瞌睡。兒科醫師提醒，2、3歲以下建議不要用，大一點但有過敏體質的孩子則要謹慎，出現局部紅腫、太亢奮等急性過敏症狀要馬上停用。

近來中國校園風行「鼻吸能量棒」，號稱上課使用可以防止打瞌睡，台灣部分網購平台也已可買到，悄悄紅到台灣，引起家長社群注意。根據販售商家在宣傳文案中聲稱，鼻吸能量棒成分主要有薄荷、樟腦、植物精油等，特定款式甚至還添有酒精成分。

林口長庚兒童過敏氣喘風濕科醫師、台灣兒童過敏氣喘免疫學會理事姚宗杰今天下午接受媒體電話聯訪表示，針對一般兒童，特別是2、3歲以下，腦部對於薄荷這類刺激性的東西，本來就比較敏感，恐影響腦部發育。

姚宗杰說，尤其插在鼻子離腦部很近，小小孩本來就不太適合，而大一點但過敏體質的孩子，鼻子黏膜更敏感，碰到這些刺激性的東西，可能誘發過敏症狀，若要使用務必要謹慎評估。

姚宗杰提醒家長，孩子若出現太亢奮、頭痛、頭暈等神經學症狀，或鼻子癢、鼻塞、流鼻涕、局部紅腫等急性過敏狀況，都應立刻停用。

至於鼻吸能量棒是否屬於藥品，衛生福利部食品藥物管理署副署長陳惠芳表示，由於薄荷腦（menthol）、樟腦（camphor）等天然成分用途廣泛，如添加在口香糖、化粧品或芳香按摩精油，當作香料使用，若非醫療用途，則不以藥品列管，但不得宣稱醫療效能。

根據台灣兒科醫學會對於薄荷醇與類似物質的兒童使用建議，無論內服或外用，都不建議使用在未滿2歲嬰幼兒、孕婦、授乳婦女、有痙攣病史者、嚴重胃食道逆流與裂孔疝氣病人及膽囊炎、膽結石、膽道阻塞、嚴重肝功能異常病人。

氣喘 醫師

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