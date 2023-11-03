台灣妊娠糖尿病盛行率衝高一倍 孕婦控制血糖刻不容緩
台大醫院統計顯示，台灣妊娠糖尿病盛行率因高齡產婦增加、篩檢技術進步，已從早期5至7%逐步上升至12至15%。奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃偉輔表示，這種狀況下新生兒出生，可能發生低血糖、低血鈣及呼吸窘迫。小孩未來體重過重、代謝症候群與得到糖尿病的機會也都會增加。
黃偉輔指出，在高血糖環境發育的胎兒，生長速度可能過快成為「巨嬰」、甚至胎死腹中。孕婦可能會出現羊水過多，早產與「子癲前症」（又稱妊娠毒血症、前兆子癇）等威脅孕婦及胎兒生命的妊娠高血壓、高血糖合併症，且增加須剖腹產機會。
黃偉輔表示，90%以上妊娠糖尿病媽媽可藉飲食控制、密切血糖監測，得到良好血糖控制。2018年妊娠糖尿病照護手冊指出，孕婦每日自我監測血糖四次以上，例如一次空腹加上三餐餐後一或二小時。建議目標值空腹≤95 mg/dl，餐後一小時≤140 mg/dl，餐後二小時≤120 mg/dl。
奇美醫院表示，最近上市的連續血糖監測(CGM)，能顯示一天24小時血糖波動與數據，50元硬幣大小的傳感器，探頭植入皮下組織、附著到組織液中測量全天葡萄糖變化，並用線圖呈現在手機APP上，可隨時知道目前血糖數值與波動情況，即時調整飲食、運動和用藥。
黃偉輔說，連續血糖監測器可降低傳統扎手指量測次數，亦可立即了解自己適合吃什麼食物，食物份量是否太多，隨時調整，懷孕者可自在選擇適合食物，讓懷孕期間血糖穩定又安心。
台灣於今年11月01日起針對連續血糖監測健保給付有新規定：(1)第1型糖友，在特定情況下（如血糖波動範圍大、反覆低血糖，懷孕）(2)懷孕第二型糖尿病或妊娠糖尿病，且接受胰島素注射者，都可以透過醫院申請健保支付。
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