快訊

台南知名海產店即起停業！業者掛紅布條揭原因：屋主說租殺生業差點害死她

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／跨世代教科書特展 展出清代與民初的珍稀教科書

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，依時間序展出不同時期的教科書內容。記者潘俊宏／攝影
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，依時間序展出不同時期的教科書內容。記者潘俊宏／攝影

隨著數位科技的演變躍進，台灣教科書也面臨時代的轉變，由台灣教科書出版協會主辦，匯集臺灣K12教育的各家出版社共同攜手合作，第一場跨百年教育內容展覽「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」。台灣教科書出版協會副理事長蘇偉銓表示，這是一場橫跨過去、現在、未來的教科書演進展，期望藉由展覽與座談探討未來教育的永續發展。

這場展覽將在11月4日至9日於華山1914文化創意產業園區西1館登場，展出從1873年的清代時期到現在的跨世代教科書，也訪談了教科書誕生的課綱委員、老師、學生、教科書作者、出版社，展覽中規劃了超過10場教育沙龍，由關心教育產業議題的學生，及長期關注教育變遷的工作者，共同激辯探討從AI、數位學習到永續發展的主題。

展覽分成「珍稀教科書」、「教科書發展」、「一本教科書的誕生」等主題展區外，更加入了「數位體驗」以及「未來教育議題與地球永續」等互動式內容。讓學生、家長、教育工作者與大眾從各個面向分享現今教育現場的觀察。

台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，台灣教科書出版協會副理事長蘇偉銓（右三）和與會來賓在記者會上一起合影。記者潘俊宏／攝影
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，台灣教科書出版協會副理事長蘇偉銓（右三）和與會來賓在記者會上一起合影。記者潘俊宏／攝影
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，展出清代與民初時期的珍貴教科書。記者潘俊宏／攝影
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，展出清代與民初時期的珍貴教科書。記者潘俊宏／攝影
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，展出清代與民初時期的珍貴教科書。記者潘俊宏／攝影
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，展出清代與民初時期的珍貴教科書。記者潘俊宏／攝影

教科書

延伸閱讀

李登輝被日出版社歸類中國歷史人物 李安妮表遺憾

台灣文學獎爭議連連 出版社未獲通知錯過報名

英語課本見大型修羅場！2女1男陷情感糾葛 網驚：哪位日劇編劇寫的？

小一生開學逾1個月 還沒拿到英文紙本教材？竹市府揭原因

相關新聞

秋冬雲海季報到 合歡山上演大自然潑墨山水秀

時序即將入冬，海拔3千公尺以上的合歡山森林遊樂區位處雲霧盛行帶，正是欣賞雲海美景，尤其，位處大甲溪與立霧溪交會處，兩股上...

把握好天氣 下周一北部轉陰雨 下個周末可能冷空氣南下

本周幾乎都是穩定好天氣，甚至像夏天，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，這樣的好天氣會持續到周末，目前預報周...

赴陸旅遊禁團令最遲明年3月開放 王國材鬆口：應該會有好消息

我國禁止組團赴陸旅遊的「禁團令」尚未解除，引發我國旅行業界不滿。有消息指出，組團赴陸旅遊禁團令可能在明年春節前宣布解禁，...

把握台北國際旅展優惠 旅遊業：明年首季旅遊成本難降

ITF台北國際旅展即日起至11月6日在台北南港展覽館1館登場，集結1300個攤位，祭出聖誕、跨年、春節等優惠產品，為6年...

元旦3天連假！離島航線7萬個座位 下周一上午9時搶票

明年元旦假期自12月30日至明年1月1日有3天連假，交通部民航局今天表示，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線，將提供850架...

元旦連假台金航線共3萬3千機位 11月6日9點開始搶票

明年元旦共有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，自112年12月29日至113年1月2日為離島航線疏運期，台金管制航線計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。