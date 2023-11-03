影／跨世代教科書特展 展出清代與民初的珍稀教科書

隨著數位科技的演變躍進，台灣教科書也面臨時代的轉變，由台灣教科書出版協會主辦，匯集臺灣K12教育的各家出版社共同攜手合作，第一場跨百年教育內容展覽「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」。台灣教科書出版協會副理事長蘇偉銓表示，這是一場橫跨過去、現在、未來的教科書演進展，期望藉由展覽與座談探討未來教育的永續發展。

這場展覽將在11月4日至9日於華山1914文化創意產業園區西1館登場，展出從1873年的清代時期到現在的跨世代教科書，也訪談了教科書誕生的課綱委員、老師、學生、教科書作者、出版社，展覽中規劃了超過10場教育沙龍，由關心教育產業議題的學生，及長期關注教育變遷的工作者，共同激辯探討從AI、數位學習到永續發展的主題。