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影／跨世代教科書特展 展出清代與民初的珍稀教科書
隨著數位科技的演變躍進，台灣教科書也面臨時代的轉變，由台灣教科書出版協會主辦，匯集臺灣K12教育的各家出版社共同攜手合作，第一場跨百年教育內容展覽「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」。台灣教科書出版協會副理事長蘇偉銓表示，這是一場橫跨過去、現在、未來的教科書演進展，期望藉由展覽與座談探討未來教育的永續發展。
這場展覽將在11月4日至9日於華山1914文化創意產業園區西1館登場，展出從1873年的清代時期到現在的跨世代教科書，也訪談了教科書誕生的課綱委員、老師、學生、教科書作者、出版社，展覽中規劃了超過10場教育沙龍，由關心教育產業議題的學生，及長期關注教育變遷的工作者，共同激辯探討從AI、數位學習到永續發展的主題。
展覽分成「珍稀教科書」、「教科書發展」、「一本教科書的誕生」等主題展區外，更加入了「數位體驗」以及「未來教育議題與地球永續」等互動式內容。讓學生、家長、教育工作者與大眾從各個面向分享現今教育現場的觀察。
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