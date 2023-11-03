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把握好天氣 下周一北部轉陰雨 下個周末可能冷空氣南下

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
周末天氣大致穩定。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
周末天氣大致穩定。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

本周幾乎都是穩定好天氣，甚至像夏天，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，這樣的好天氣會持續到周末，目前預報周末西半部空氣品質不太理想，除了懸浮微粒持續偏多外，午後還要留意光化臭氧。

而未來一周天氣，天氣風險公司說，只有下周一的東北季風增強需要比較關注。下周一中午過後，迎風面的北部、東半部又會轉成熟悉的陰有雨的濕涼天氣，並持續到下周三東北季風減弱。

天氣風險公司表示，低溫的降幅不明顯，只有下周二白天高溫會短暫下降，下周三就會減弱回溫，回到類似近期穩定而溫暖的天氣。中南部則一直都是晴朗穩定、日夜溫差大的天氣，沒有顯著影響。

天氣風險公司說，下周四後又會回到類似近期穩定而溫暖的天氣。目前只能看到有高壓在蒙古一帶醞釀堆積，可能到下個周末才會有新一波冷空氣南下。

風險 東北季風

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