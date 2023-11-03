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影／全台首間媽祖廟聯名乖乖 獨特包裝信眾驚喜捨不得吃
雲林縣西螺福興宮太平媽祖玩聯名，創全國媽祖廟紀錄，首度跨界跟百年醬油品牌及食品大廠合作推出「和風昆布醬油」米乖乖，採用西螺米及西螺醬油製作，包裝更跳脫常見的電繪塗鴉，邀請人間國寶、傳統建築彩繪工藝師洪平順結合媽祖、西螺大橋等著名元素繪圖，初見的人驚呼「美到捨不得吃」。
乖乖經常與農會、公司行號或活動等聯名，起初的流行風潮後來吹成一股文化炫風，而西螺福興宮信徒遍布全球，為了宣揚太平媽祖慈悲為懷精神，推廣西螺當地特產，洪平順大師一筆一畫刻印西螺人早年生活情景的珍貴國畫，即選定為聯名乖乖的正面包裝。
廟方說，西螺鎮廣為人知的農特產是米與醬油，為此團隊多次研究討論，最終研發出和風昆布醬油口味米乖乖，獨特的鹹口味嘗得到米香和甘甜醬油香，目前上市第一批「媽祖加持限定版」1萬包，除送給彩繪燈籠及路跑活動的參加者每人1包，廟內文創品鋪也有準備與信徒結緣，數量有限。
福興宮董事長楊文鐘說，太平媽遶境大會香本月4日晚上8點起駕，聯名乖乖有祝福風調雨順、平安順利含義，也預祝為期9天8夜的徒步進香圓滿，屆時將和彰化、南投來一場3縣10鄉鎮遶境大會師，歡迎信眾參與。
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