大梨山雪梨、蜜蘋果、甜柿盛產 中橫便道加開這班次通行
為便利台中市大梨山地區民眾農業輸運便利通行，本月6日至12月15日止，增加每日夜間6時通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車通行，德基往谷關方向，只出不進，提醒用路人注意。
進入秋、冬季，大梨山地區現為農產品雪梨、蜜蘋果、甜柿等採收期。谷關工務段指出，為顧及農民採收、產銷、保存及終端銷售價格等，加速農產品送往各地果菜市場進行拍賣，故循往例增開有通行編號貨運班次。
中橫公路在921地震後地質崩塌不穩定，後來修築台8臨37線中橫便道，但僅供梨山居民、果農與公務行駛，本月6日至12月15日止，除每日3班次上午7點、中午12點與下午4點半，再加開夜間6點，德基往谷關方向，只出不進，對外仍管制禁止通行。
另因便道落石風險甚高，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。
公路局呼籲，用路人隨時注意公路兩側設立公路資訊看板(CMS)，事先作好行程規劃，多利用公路局省道即時路況系統隨時注意收聽廣播訊息。
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