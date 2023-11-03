大梨山雪梨、蜜蘋果、甜柿盛產 中橫便道加開這班次通行

為便利台中市大梨山地區民眾農業輸運便利通行，本月6日至12月15日止，增加每日夜間6時通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車通行，德基往谷關方向，只出不進，提醒用路人注意。

進入秋、冬季，大梨山地區現為農產品雪梨、蜜蘋果、甜柿等採收期。谷關工務段指出，為顧及農民採收、產銷、保存及終端銷售價格等，加速農產品送往各地果菜市場進行拍賣，故循往例增開有通行編號貨運班次。

中橫公路在921地震後地質崩塌不穩定，後來修築台8臨37線中橫便道，但僅供梨山居民、果農與公務行駛，本月6日至12月15日止，除每日3班次上午7點、中午12點與下午4點半，再加開夜間6點，德基往谷關方向，只出不進，對外仍管制禁止通行。

另因便道落石風險甚高，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。