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溫泉會館優惠券10張變10格還限期 北巿消保官要求改善否則罰

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
違法的溫泉業者將一本10張優惠券，改為一張10格，民眾認為無法在期限內用完。圖／台北市法務局提供
違法的溫泉業者將一本10張優惠券，改為一張10格，民眾認為無法在期限內用完。圖／台北市法務局提供

台北市法務局接獲民眾反映，北投「山之林溫泉餐館」販售優惠券，從原本一本10張改為一張10格，無法分票使用外，也容易用不完而過期且不提供退票，北市簡任消保官龔千雅說，此舉違反履約保障及違反禮券應記載事項等，觀傳局要求業者限期改善及不得販售票券，違反處6萬元以上、150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

龔千雅指出，經過稽查發現，北投「山之林溫泉餐館」販售票券沒有提供金融機構履約保障、未載明發行人資訊，也未記明票券面額及補換發程序，而且票卡上記載「退票須補足現場售票差額及另收20%手續費」退費手續費過高，已違反法規3%上限，且若因不可歸責於消費者之事由退券者，業者不得收取手續費。

為此，主責的觀傳局依消保法，要求業者限期改正，屆期不改正者，得處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，同時要求業者不得繼續販售違規票券，違反將依消保法，處6萬元以上、150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

龔千雅提醒，禮券屬預付型交易，消費者所負擔的風險相對較高，消費者購買禮券時，應檢視禮券上有無履約保障，且應有1年以上的履保期限，以免業者歇業時禮券變廢紙；若是承接二手禮券，前手轉售時通常履保不足一年，要特別留意效期。

她再呼籲民眾，購買泡湯券、餐券或住宿券等各類禮券都要留意是否有履約保障，以維護自身權益。

北市消保官與主責觀傳局赴違法的溫泉會館稽查。圖／台北市法務局提供
北市消保官與主責觀傳局赴違法的溫泉會館稽查。圖／台北市法務局提供

禮券 消費者 觀傳局

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