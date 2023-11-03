溫泉會館優惠券10張變10格還限期 北巿消保官要求改善否則罰
台北市法務局接獲民眾反映，北投「山之林溫泉餐館」販售優惠券，從原本一本10張改為一張10格，無法分票使用外，也容易用不完而過期且不提供退票，北市簡任消保官龔千雅說，此舉違反履約保障及違反禮券應記載事項等，觀傳局要求業者限期改善及不得販售票券，違反處6萬元以上、150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
龔千雅指出，經過稽查發現，北投「山之林溫泉餐館」販售票券沒有提供金融機構履約保障、未載明發行人資訊，也未記明票券面額及補換發程序，而且票卡上記載「退票須補足現場售票差額及另收20%手續費」退費手續費過高，已違反法規3%上限，且若因不可歸責於消費者之事由退券者，業者不得收取手續費。
為此，主責的觀傳局依消保法，要求業者限期改正，屆期不改正者，得處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，同時要求業者不得繼續販售違規票券，違反將依消保法，處6萬元以上、150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
龔千雅提醒，禮券屬預付型交易，消費者所負擔的風險相對較高，消費者購買禮券時，應檢視禮券上有無履約保障，且應有1年以上的履保期限，以免業者歇業時禮券變廢紙；若是承接二手禮券，前手轉售時通常履保不足一年，要特別留意效期。
她再呼籲民眾，購買泡湯券、餐券或住宿券等各類禮券都要留意是否有履約保障，以維護自身權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言