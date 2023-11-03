新竹縣敬老卡再拓服務路線 可搭國道客運去桃園機場

新竹縣敬老愛心卡使用範圍再增加，11月8日起新增日豪客運1250新竹往桃園機場國道客運路線，未來新竹縣的長者不僅在縣內出行方便，就連要出國都可以利用敬老卡搭車前往機場。

新竹縣長楊文科表示，為鼓勵長者及身心障礙者走出戶外，新竹縣政府致力推廣使用敬老愛心卡搭乘大眾運輸工具，以達到社會參與、健康促進及活躍老化之政策目的，此次擴大至國道客運路線，期望能使新竹縣敬老愛心卡更加便利。

楊文科指出，縣府與日豪客運簽定新竹往桃園機場國道客運路線「1250」，是目前第一條由新竹轉運站直達桃園國際機場第一、二航廈的客運，具有全年無休、24小時均有服務的特性，民眾搭乘時，無須轉乘交通工具，可以一票直達目的地。

11月8日起，新竹縣持有敬老愛心卡的縣民就可透過敬老愛心卡，搭乘新竹往桃園機場的國道客運路線，增加多元、便利且優惠的交通新選擇，成為繼國光客運行駛新竹往台北及竹東往台北國道路線之外，第3條國道客運路線。

1250新竹往桃機路線行駛停靠站包含新竹轉運站、公園站、二分局、馬偕醫院、清華大學、陽明交大光復路、桃園機場第二航廈、桃園機場第一航廈。票價部分，長者及身心障礙者皆以半票計算，目前票價為73元至75元不等，持敬老愛心卡搭乘可全額自每月縣府發放500點的點數扣抵。

新竹縣府社會處表示，現行敬老愛心卡可使用範圍包含客運、計程車、台鐵，其中客運部分與縣府簽約共有6間業者，包含新竹客運、金牌客運、國光客運、中壢客運、苗栗客運及科技之星，歡迎符合資格的縣民多加利用。