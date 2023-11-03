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高雄戲獅甲睽違4年登場！8隊搶當飛樁獅王 大展陣頭秀
睽違4年，國際三大舞獅競賽之一「高雄戲獅甲」本月18、19日在高雄巨蛋體育館演出，首日由30組藝陣串接成大型沉浸式表演，呈現台灣歷史變遷，次日為萬眾矚目獅王大賽，8組世界名隊站上高樁角逐冠軍；今日在高雄廣濟宮舉辦賽前記者會，戰鼓、涼傘團、女子官將首和龍獅團率先演出，為比賽拉開序幕。
戲獅甲是高雄獅甲的舊地名，當地獅隊在清朝時期屢次獲勝，成南台灣最強獅隊而獲此名，戲獅文化也從廣濟宮逐漸擴散，變成全國「獅王大賽」和戲獅甲藝術節，13年前更成了國際賽事，邀全球獅隊參賽，至今已辦七屆，前年因疫情停辦，此次睽違4年復辦，邀民眾來高雄巨蛋欣賞熱血陣頭、獅王飛樁炫技。
不同於過往戲獅甲大賽首日為大型遶境表演，此次特別加入「劇本」概念，成為難得一見的「室內廟會」陣頭匯演，由30組藝陣輪番出演，以高雄開發歷史為脈絡，舞台與美術設計呈現蠻荒時期、大航海時代、橫渡黑水溝墾荒到現代族群融合的多元社會等階段，加入原住民音樂舞蹈，打造大型沉浸式宮廟舞台。
19日為獅王大賽，共8組隊伍4組國內、4組國外團體參賽，角逐冠軍和40萬獎金；曾獲3屆戲獅甲冠軍（2011、2013、2019年）的獅隊「基隆長興呂師父龍獅團」今率先亮相，表演舞獅試樁，展現奪冠氣勢，今年8月馬來西亞「雲頂世界獅王爭霸戰」奪冠獅隊–新加坡藝威體育會也將參賽，2大名隊交鋒成看點。
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