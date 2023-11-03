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赴陸旅遊禁團令最遲明年3月開放 王國材鬆口：應該會有好消息

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
有消息指出，組團赴陸旅遊禁團令可能在明年春節前宣布解禁，無論陸方是否開放，台灣最晚3月1日就會自主開放。（中新社）
有消息指出，組團赴陸旅遊禁團令可能在明年春節前宣布解禁，無論陸方是否開放，台灣最晚3月1日就會自主開放。（中新社）

我國禁止組團赴陸旅遊的「禁團令」尚未解除，引發我國旅行業界不滿。有消息指出，組團赴陸旅遊禁團令可能在明年春節前宣布解禁，無論陸方是否開放，台灣最晚3月1日就會自主開放。對此，交通部長王國材今出席台北國際旅展受訪鬆口，昨天達500萬人次國際觀光客來台，針對陸客開放，「明年應該會有好消息，審慎樂觀」。

陸委會8月24日宣布恢復兩岸團客旅遊規畫，並視陸方回應決定實施日期，當前我國政府仍以陸方未回應強調，秉持對等開放原則，導致兩岸觀光開放進度至今持續停擺。王國材今出席台北國際旅展受訪被問到「禁團令」何時解除，他表示，明年應該會有好消息，審慎樂觀。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁也證實，相關單位近期已做成決議，無論大陸是否開放，台灣自己最晚明年農曆年前宣布開放政策，並於3月1日實施，讓業者有1個半至2個月準備期，期間若大陸有善意回應，也可能提早。

蕭博仁指出，公協會很久以前就有跟幾個政府單位持續溝通，業界普遍認為選舉完有機會開放，但仍希望有具體時間表，先前更有業者快放棄從事旅遊業。他昨天出席觀光業界餐會跟業界宣布明年有望開放的訊息，希望業者們不要過於焦躁。

蕭博仁也說，業界從今年初喊到年底，政府認為應對等開放，雖然現已承諾最晚明年3月開放，但還是太慢，若能提前會更好。

他表示，當前已知道開放時程表，對業界來說心裡較踏實，若最晚明年3月1日開放，預計農曆年前就會宣布，讓業者提前於1月開始販售相關產品。

王國材表示，明年春節前正式宣布，春節後（3月1日）可以組團去大陸及接待大陸團，旅行業可以提早準備相關工作。

交通部長王國材（右二）今出席台北國際旅展受訪鬆口，針對陸客開放，明年應該會有好消息。記者曾吉松／攝影
交通部長王國材（右二）今出席台北國際旅展受訪鬆口，針對陸客開放，明年應該會有好消息。記者曾吉松／攝影

王國材 旅展

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