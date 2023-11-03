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國內線機票月底全面調漲 金馬澎3立委爭取下離島凍漲

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
因應航空燃油價格持續上漲，航空業者將調漲國內線全額票價，各航線平均漲幅約4.5％，平均約新台幣95元，經離島3立委要求下，離島居民票價維持不變。記者蔡家蓁／攝影
因應航空燃油價格持續上漲，航空業者將調漲國內線全額票價，各航線平均漲幅約4.5％，平均約新台幣95元，經離島3立委要求下，離島居民票價維持不變。記者蔡家蓁／攝影

因應航空燃油價格持續上漲，航空業者將依規定調漲國內線全額票價，預計11月30日生效，新票價將於6日起開始銷售，各航線平均漲幅約4.5％，平均約新台幣95元，其中台北至金門差了約160至182元、台北至澎湖差了約99至125元。而在金馬澎立委陳雪生、陳玉珍、楊曜的要求下，離島居民票價維持不變。

陳玉珍在10月27日與交通部民航局副局長方志文及空運管理組戚培芳副組長開會研商，交通部民航局副局長方志文說明因應國際燃油價格攀升，國內航空票價預計11月份將再次調漲，但離島居民票價將凍漲維持不變。對此，陳玉珍感謝民航局接受3位離島立委的建言，持續給予離島居民的票價差額補助，此次調漲後，金門鄉親負擔的離島票價約為全票票價的59折，大幅減輕鄉親往返台金交通負擔。

陳玉珍也提到，隨著兩岸小三通逐步放寬，許多小三通中轉旅客及台商幾乎天天湧進金門機場，也導致金門鄉親向她反映臨時有急事要返回金門一趟，卻訂不到機票的窘境。她除了反映台金航班增量的問題及國際持續飆漲影響國內航線票價問題外，另外包括新竹市金門同鄉會希望爭取復航金門新竹航線，以及嘉義金門同鄉會希望金門嘉義航線能增班，這兩件事也一併向方志文反映。

陳玉珍認為，兩岸小三通的復航，對金門經濟有相當大助益，她歡迎所有中轉的旅客及台商能來到金門稍做停留，看看金門的美麗風光以及品嚐在地小吃。但因應不斷增加的中轉旅客量，民航局應與業者隨時檢討航運量，不應該犧牲金門鄉親返家探親或來台洽公的交通權益，像11月份起擴大運量等作為，以後應及早規劃。

立委陳雪生也表示，因航空票價增加幅度不同，致票差暨比例也不同，身為交通委員會召集委員的他認為，離島地區票價調整作持平公正處理，並無差異之處。民航局依據金馬澎立委要求，仍持續给予離島票價差額補助，調整後離島居民票價維持不變，餘由作業基金撥補。

金門縣立委陳玉珍日前與交通部民航局副局長方志文開會研商，國內航空票價預計11月份將再次調漲，但離島居民票價將凍漲維持不變。圖／立委陳玉珍辦公室提供
金門縣立委陳玉珍日前與交通部民航局副局長方志文開會研商，國內航空票價預計11月份將再次調漲，但離島居民票價將凍漲維持不變。圖／立委陳玉珍辦公室提供
國內航線將於11月底全面調漲，但離島居民的票價凍漲，圖為機票調整後的金額。圖／摘自立委陳雪生臉書
國內航線將於11月底全面調漲，但離島居民的票價凍漲，圖為機票調整後的金額。圖／摘自立委陳雪生臉書

金門 票價 民航局

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