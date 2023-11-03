竹山空汙嚴重 議員要求建立空汙指紋圖譜揪出汙染源

竹山鎮是南投縣空氣汙染最為嚴重的鄉鎮，縣議員蔡孟娥今天表示，竹山空汙問題來自外縣市，卻影響居民生活品質，環保局應設法減少外來汙染源。南投縣環保局長李易書說，竹山沒有重要工業區，但空汙指紋圖譜和雲林縣相似，會與雲林縣合作減少排放，如確定汙染源來自雲林，會爭取雲林縣賠償。

蔡孟娥說，她最近和一里長聊天，里長接連收到4、5通電話，抱怨竹山街頭頭籠罩霧霾、塑膠臭味。不知是露天燃燒或外來空汙，想請環保局稽查，也可能緩不濟急，她要求環保局用儀器監控空汙品質並追溯來源。

李易書表示，環保局有空氣品質感測器，在南崗工業區設80處監測點，另一處是草屯鎮鳥嘴潭，監控空氣懸浮微粒，因為剛裝設不久，還需要累積數據長期監控比對。

如果竹山鎮清水溪堤防沿岸、下坪里砂石車專用道，露天燃燒垃圾或砂石揚塵嚴重，環保局會評估裝設，並先加強竹山空品稽查。

蔡孟娥指出，竹山鎮沒有重要工業區，但空氣品質在13鄉鎮敬陪末座，空氣品質差也成為竹山鎮民關切議題，環保局應透過空氣汙染指紋圖譜追蹤來源，並要求汙染源縣市改善並提供補償。

李易書說，南投縣空汙指紋圖譜和雲林縣十分相似，可推測汙染源來自雲林縣。11月至5月是空汙季、竹山地形又是南高北低，導致空汙在竹山累積。

空氣汙染防治法有「好鄰居條款」，相鄰縣市可一起防治、減量、預防，縣府已經邀集雲林縣對談，討論汙染物降載、減量，雖然還未提到賠償、補償，但只要確定汙染源來自雲林縣，也會請雲林縣負起應有的責任。